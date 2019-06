Verkkokaupoissa teknisiä ongelmia – lähes joka toinen keskeyttänyt ostokset

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomalaiset kokevat verkkokauppojen tekniset kompuroinnit yhä suuremmaksi ongelmaksi, ilmenee Svea Ekonomin IRO Researchillä teettämästä tutkimuksesta.

Lähes joka toinen suomalainen, 45 prosenttia vastaajista, on keskeyttänyt verkko-ostamisen viimeisen vuoden aikana, koska se on koettu liian vaikeaksi tai palveluntarjoajalla on ollut teknisiä ongelmia.

Vuosi sitten tehdyssä tutkimuksessa haasteista raportoi neljä vastaajaa kymmenestä eli määrä on hieman lisääntynyt.

Tutkimuksen mukaan haasteita on kaikissa ikäryhmissä, kaikilla tulotasoilla ja niin maaseudulla kuin kaupungissakin asuvilla.

Svea Ekonomin maksuratkaisujen johtajan Benny Öhmanin mukaan ongelma liittyy todennäköisimmin sesonkien verkkokaupoille tuomaan kuormitukseen.

– Verkkokaupat ovat oppineet markkinoimaan ostosesonkeja. Näyttää siltä, että niiden järjestelmät eivät kestä äkillisesti kasvavia asiakasmääriä, Öhman sanoo.

Käyttäjäpiikkien ohella ongelmat voivat johtua myös maksupalvelun ylläpitoon liittyvistä katkoista tai toimintahäiriöistä eri selaimilla tai laitteilla.

Suurimmat ostohuiput verkkokaupassa ovat marras-joulukuun vaihteen Black Friday ja Cyber Monday. Myös veronpalautusten maksupäivä on ollut vuoden vilkkaimpia ajankohtia.

Verkkokaupoille isot menetykset

Ostamisen keskeytyksillä on merkittävät seuraukset verkkokaupalle. Neljännes vastaajista siirtyi ostamaan saman tuotteen kilpailijan verkkokaupasta. Lähes joka kolmas päätti olla ostamatta tuotetta lainkaan.

Vain neljännes vastaajista yritti saman tien ostaa toisen kerran samasta verkkokaupasta.

– Verkkokaupan liiketoiminnan kannalta järjestelmien toimivuus on kriittistä. Maksamisen haasteista ja teknisistä ongelmista johtuvat menetykset ovat verkkokaupalle merkittävät, Öhman sanoo.

Koettu vaikeus voi johtua useista tekijöistä. Kaikista ostoprosessin keskeyttäneistä vastaajista joka kolmas koki, että maksaminen oli “liian vaikeaa, epäilyttävää tai maksaminen keskeytyi teknisesti”.

Suurimmat maksamisen pulmat suomalaiset kokivat maksaessaan kortilla tai verkkopankista.

Öhman kehottaa verkkokauppoja hankkimaan teknisiä yhteistyökumppaneita, jotka kykenevät hoitamaan asiakaspiikit ilman kohtuuttomia kustannuksia.

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 18 vuotta täyttäneet suomalaiset, jotka olivat tehneet verkko-ostoksia viimeisen 12 kuukauden aikana. Verkkokyselynä tehtyyn tutkimukseen vastasi tuhat suomalaista 11.-19.3.2019 välisenä aikana.