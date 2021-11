Verinen matto ulkoroskasäiliössä, poliisi epäilee murhaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsingin Tapaninvainiossa tutkitaan epäiltyä murhaa.

Helsingin poliisi tutkii tiedotteensa mukaan henkirikosta, jonka epäillään tapahtuneen perjantaina tai lauantaina 19.–20. marraskuuta.

Hätäkeskukseen tuli lauantaiaamuna ilmoitus, jonka mukaan paritalon ulkoroskasäiliöstä oli löytynyt verinen matto.

Paikalle saapui useampi poliisipartio. Poliisit suorittivat alueella tutkintaa ja löysivät roskasäiliöstä menehtyneen henkilön. Uhrin henkilöllisyys selvisi myöhemmin. Kyseessä oli noin 40-vuotias mies.

– Tapausta tutkitaan esitutkinnan tässä vaiheessa murhana. Tekotapa on ollut raaka ja julma. Esitutkinnassa on saatu viitteitä siitä, että teko on saatettu suunnitella etukäteen, rikostarkastaja Jari Koski sanoo tiedotteessa.

Poliisi on ottanut kiinni kaksi henkilöä, joiden epäillään liittyvän epäiltyyn murhaan. Heidät otettiin kiinni Pohjois-Suomessa. Toinen epäillyistä on 28-vuotias nainen ja toinen 27-vuotias mies.

Epäiltyjä tullaan esittämään vangittavaksi.

Koska henkirikoksen esitutkinta on vasta alkuvaiheessa, asiasta ei voida tiedottaa yksityiskohtaisemmin esitutkintaa vaarantamatta. Mahdolliset esiin nousevat lisäkysymykset ovat poliisin mukaan vasta selvityksen alla.

Poliisi tutkii epäiltyä murhaa Tapaninvainiossa. Esitutkinta sai alkunsa verisestä matosta roskiksessa. Tiedote: https://t.co/WKY5eufEgG. #poliisi #Helsinki — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) November 23, 2021