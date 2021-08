”Veri meinaa paeta päästä” – Tältä Hornet-soolo näyttää ohjaamosta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Videolla nähdään kapteeni Anssi Niemisen lento Kaivopuiston näytöksestä.

Puolustusvoimat on julkaissut YouTubessa videon ilmavoimien Hornet-hävittäjän esityslennosta viime viikon Kaivopuiston lentonäytöksestä.

Alta löytyvällä videolla katsoja pääsee ohjaamoon seuraamaan kaudella 2021 Hornet-esityslentäjänä toimivan Lapin lennoston kapteeni Anssi Niemisen suoritusta.

– Fyysisesti kaikista raskain liike on 360 asteen vaakakaarto, jossa nopeus on noin 800 km/h ja G-voimat vaikuttavat kehoon 7,5-8 G:n arvoisesti, eli kehon paino tuntuu jopa kahdeksankertaisena. Lentäminen on näillä G-voimilla melko raskasta, veri meinaa paeta päästä jalkoihin ja näkökenttä sumentua, joten joutuu näkemään fyysisestikin vaivaa, jotta veri pysyy päässä ja näkökenttä kirkkaana, Nieminen kertoo Hornet-soolostaan.