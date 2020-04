Verenluovuttajien testeistä paljastavia lukuja laumasuojasta?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tanska testaa verenluovuttajista koronavasta-aineita.

Tanska tarjoaa maanantaista lähtien kaikille verenluovuttajille mahdollisuutta ottaa koronan vasta-ainetestin. Tanskan verenluovuttajia edustavan Bloddonorerene i Danmarkin tiedotteen mukaan tarkoituksena on hankkia tietoa siitä, kuinka laajasti korona on jo levinnyt populaatioon.

Iso osa koronavirustartunnoista on nykytiedon valossa lieviä tai oireettomia. Tämän on oletettu merkitsevän sitä, että oireettomien tartunnan saaneiden joukko voi olla varsin merkittävä ja taudin leviäminen väestössä luultua laajempaa. Arviota suuresta oireettomien joukosta on esimerkiksi Suomessa käytetty yhtenä perusteena verrattain matalille kuolleisuusarvioille.

Tanska alkaa julkaista vasta-ainetestien tuloksia päivittäin. Testejä tehdään ainakin seuraavat viisi kuukautta. Hieman alle viisi prosenttia tanskalaisista luovuttaa verta. Luovuttajat jakaantuvat koko maan alueelle ja ovat 17-69-vuotiaita ja terveitä. Heidän tietojaan käytetään jatkossa laumasuojan muodustumisen arviointiin.

Helsingin yliopiston ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo huomauttaa Twitterissä ensimmäisistä Tanskassa tehdyistä verenluovuttajien testeistä. Viime viikon keskiviikon ja perjantain välisenä aikana Kööpenhaminassa otetuissa testeissä tuhannesta näytteestä vasta-aineita löytyi 27 luovuttajlta. Keski-Jyllannissa vasta-aineita ei löytynyt yhdeltäkään testatuista 244 luovuttajasta.

– Verenluovuttajat eivät ole satunnainen otos, mutta tämä puhuu laajaa oireettomien tartuntojen porukkaa vastaan, Aivelo arvioi.

Hän muistuttaa, että Imperial College Londonin mallinnuksessa 1,1 prosentin tanskalaisista arvioitiin saaneen koronan viime viikolla. Kööpenhaminassa tartuntoja laskettiin olevan suhteellisesti eniten.

Aivelo huomauttaa, että koronan pahasti koettelemassa Italian Lombardiassa sijaitsevassa Castiglione d’Addassa koronavasta-aineita löytyi 70 prosentilta verenluovuttajista. Otanta oli kuitenkin pieni. Testi tehtiin 60 luovuttajalle ja heistä 40 sai positiivisen tuloksen. Castiglione d’Addan 4 500 asukkaasta 190:llä todettiin koronavirus. Heistä menehtyi 80, eli noin 1,8 prosenttia kaikista asukkaista.

– Luvut vaikuttavat olevan linjassa. Taitaa laumaimmuniteetti olla jo saavutettu tai ollaan lähellä, Aivelo laskee.

Laumasuojan muodostumisen koronavirukselle on laskettu vaativan sitä, että noin 50-75 prosenttia väestöstä sairastaa taudin.

Tuomas Aivelon mukaan olisi mielenkiintoista saada satunnaisotanta runsaalla näytekoolla joltain ”keskipahalta alueelta”, kuten Saksasta, Belgiasta tai Hollannista.

– Myös, jännää sinänsä: jos olettaa yhden tartunnansaaneen reilun parin kuukauden taakse 4500 ihmisen populaatioon, saadaan perus-SEIR-mallilla aika lähelle tulos, että nyt tartunnan on saanut 70% prosenttia asukkaista, hän toteaa.

Tutkija muistuttaa, ettei lukuihin kannata kuitenkaan suhtautua liian vakavasti, koska niitä ei ole korjattu testien tarkkuudella.

