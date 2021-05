Venkoilu- ja leikkaussyytöksiä – kuka on hallituksessa ja kuka oppositiossa?

Keskusteluasetelmaa eduskunnassa yritettiin kääntää ympäri.

Eduskunnassa keskiviikkona pääministeripuolue SDP:n kansanedustajat toistivat lukuisia kertoja jo toista vuorokautta peräkkäin talking pointia kokoomuksesta ja miljardista eurosta. Alun perin SDP:n esiin nostama johtoajatus on, että kokoomus olisi leikkaamassa miljardi euroa, koska puolue haluaisi palata jo ensi vuonna menokehykseen – jonka hallitus rikkoi.

Erikoiseksi asian tekee se, että SDP on hallituksessa päättämässä ja kokoomus ei ole, vaan kokoomus on oppositiossa poissa päätöksenteosta. Kokoomus on syyttänyt hallitusta holtittomasta velanotosta ja menokehysten rikkomisesta – ja silti muun muassa tieteeltä leikkaamisesta.

Keskiviikkona teemalla hyökkäsi myös SDP:n puheenjohtaja pääministeri Sanna Marin.

– Sitten edustaja (Timo) Heinoselle, joka tässä sanoi, että hallitus olisi lasten tai tulevien sukupolvien taskuilla. Kyllä yhdyn niihin kysymyksiin, joita täällä salissa on esitetty, että mistä kokoomus leikkaa sen noin miljardin, minkä te täällä vaaditte hallituksen tekevän. Vastaus ei ole, edustaja (Ben) Zyskowicz, se — kuuntelin eilen tarkasti, kun te välihuutelitte — että kokoomus ottaa tämän parantamalla työllisyyttä, Sanna Marin sanoi.

– Mutta kun me katsomme menokehystä, niin menokehyshän tarkoittaa sitä, että jos sieltä pitäisi nyt 900 miljoonaa, lähes miljardi, ottaa, niin ne ovat kyllä ihan budjettimenojen leikkauksia ja pysyväisluonteisia leikkauksia, ei niillä ole sillä tavalla tekemistä työllisyystoimien kanssa. Eli sillä sitä ei voi kuitata, hän jatkoi.

Sanna Marinin mukaan ”ja nyt me kaikki odotamme, varmasti Suomen kansakin odottaa, erittäin suurella mielenkiinnolla, mistä kokoomus leikkaa sen noin miljardin”.

– Te sanotte, että hallitus on lasten taskuilla, te sanotte, että me olemme tulevien sukupolvien taskuilla. No, mistä te leikkaatte? Leikkaatteko te koulutuksesta, ammatillisesta koulutuksesta, lukiokoulutuksesta, perusopetuksesta, kenties varhaiskasvatuksesta? Entä leikkaatteko te ihmisten sosiaali- ja terveyspalveluista, koska sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala ovat budjetissa suurimmat momentit, suurimmat menoerät. Täältäkö te leikkaatte, ihmisten sosiaali- ja terveyspalveluista, koulutuksesta?, Marin puhui.

– Tuolloin te olisitte lasten taskuilla. Ja varmasti myös kuntavaaleja ennen kiinnostaa ihmisiä se, oletteko te kuntien taskuilla. Peruspalveluistako te otatte? Kyllä ihmisillä on oikeus kuulla, mistä kokoomus leikkaa sen noin miljardin. Ei se ihan mistä tahansa tule, se on aika iso raha, ja olisi kyllä hyvä kuulla, mistä tämä raha otetaan.

Kokoomuslaiset ihmettelevät ajatuksenkulun olevan ”absurdi”. Puheenjohtaja Petteri Orpo ryttäsi leikkauslistojen oppositiolta vaatimisen jo tiistaina.

– On suorastaan naurettavaa, kun SDP yrittää vyöryttää tätä nyt siihen, että kokoomus haluaa tehdä leikkauslistoja. Siis, te olette hallituksessa ja te olette heittäneet kehykset romukoppaan, mitä ei ole koskaan ennen tehty, koska te ette pystyneet priorisoimaan. Kysymys on priorisoinnista, ja te ette pystyneet siihen, Petteri Orpo kuittasi.

– Emme me vaadi mitään leikkauslistoja, hyvänen aika, vaan rakenteellisia uudistuksia, millä Suomi pärjää, Orpo sanoi.

– Täällä moneen kertaan varsinkin SDP:n retorikot ovat kantaneet pöytään jälleen kerran kokoomuksen miljardin veronalennukset rikkaille, niin sehän on aivan höpö höpöä. Me olemme vaihtoehtobudjetissamme kahteen otteeseen esittäneet miljardin euron veronkevennystä kaikkiin tuloluokkiin, työ- ja eläketuloon, kaikkiin tuloluokkiin tasaisesti. Me olemme myöskin esittäneet, miten se rahoitetaan, eli tämä on hyvin vastuullisesti tehty.

Keskiviikkona kokoomuksen Arto Satonen esitti, että ”yhden prosenttiyksikön nosto työllisyysasteeseen, eli 30 000 työpaikkaa, parantaa julkista taloutta 900 miljoonalla eurolla”.

– Jos te olisitte tehneet niitä työllisyysuudistuksia, esimerkiksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastukset, joita ymmärtääkseni myös keskusta vaati ennen neuvotteluja, niin nämä työpaikat täyttyisivät nopeammin. Jos te olisitte uudistaneet paikallisen sopimisen, jota keskusta ymmärtääkseni myös vaati ennen neuvotteluja, niin suomalaisten pienten yritysten kilpailukyky olisi parempi. Me saavutettaisiin aivan varmasti se 30 000 työpaikkaa ja sitä kautta pidettäisiin tämä julkinen talous kurssissaan, Arto Satonen totesi.

Timo Heinosen (kok.) kuittaus SDP:lle oli, että ”kyllä se vastuu on teidän”.

Kokoomuksen ryhmäjohtaja Kai Mykkänen viittasi puolueensa vaihtoehtobudjettiin, jossa he ovat hänen mukaansa kertoneet ”miten me rakentaisimme taloutta toisella tavalla. Luonnollisesti kehyksen vastalauseessa tulemme myös käymään läpi sen, mitä me tekisimme toisin, niin että alijäämä ei ole yhtä suuri kuin nyt, ja tulemme esittämään ne vaihtoehdot”.

Ben Zyskowicz (kok.) muistutti hallitukselle kyse olevan siitä, että ”vaikka te lisäsitte 1 400 miljoonaa vuodessa eli nostitte kehystä sen verran, niin silti te ette pääse niihin kehyksiin”.

– Ja te menitte yli siitä, mistä aita on matalin. Nyt te pystytte täällä kehumaan, että me satsaamme tänne ja me satsaamme tuonne, mutta te ette pystyneet laittamaan asioita tärkeysjärjestykseen, ja siksi te ette päässeet niihin kehyksiin. Te kysytte, mihin me laittaisimme ne säästöt. Se on hallitus, jolla on valta ja vastuu ja joka on itse itselleen ne kehykset asettanut. On hallituksen velvollisuus päästä niihin kehyksiin. Helpompaa tietysti on ottaa velkaa ja laittaa uusiin menoihin, Ben Zyskowicz sanoi.

Kokoomuksen Matias Marttisen mukaan hallitus ei pääse piiloon sitä, että jo sen aloitettua 2019 velanotto kääntyi kasvuun.

– Te tietoisella päätöksellä lisäsitte rajusti menoja, otitte lisää velkaa. Siirsitte kaikki päätökset työllisyydestä hamaan tulevaisuuteen ja tätä samaa polkua te olette jatkanut. …On teidän vastuunne pitää huolta finanssipolitiikan linjasta ja on minusta käsittämätöntä venkoilua maan hallitukselta, että te täällä huudatte oppositiota apuun. Teidän tehtävänne on pitää tämän maan taloudesta huolta ja noudattaa omaa menokuria jonka olette itse asettaneet, Matias Marttinen sanoi.