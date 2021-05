Venezuelassa rokote vain hallituksen kannattajille

Diktaattori Nicolás Maduro kehittelee ihmelääkettä koronaan.

Virallisesti Venezuelan koronatilanne ei ole paha. Valtiontelevisio näyttää tyhjiä, koskemattomia vuodeosastoja. Kuitenkin vuonna 2019 maan sairaaloista 70 prosentilla puuttui juokseva vesi ja Venezuelan lääketieteellisen liiton puheenjohtajan Douglas Leon Nateran mukaan ruumishuoneet ovat täynnä. Oikeaa tilastotietoa välittävät terveydenhuollon työntekijät vaarantavat vapautensa, kertoo The Economist.

Ensimmäisen koronavuoden Venezuela selvisi varsin kevyesti, koska matkailu on joka tapauksessa ollut tyrehtymässä sosialismin ja sanktioiden kurittamaan maahan. Nyt maassa leviää bussikuskista Venezuelan sosialistidiktaattoriksi edenneen Nicolás Maduron mukaan ”Bolsonaro-mutaatio”, joka viittaa Brasilian presidentti Jair Bolsonaroon ja hänen ”syyllisyyteensä”.

Maduron koronastrategia on ollut mielenkiintoinen. Varsinaisten sulkutilojen ja karanteenien sijaan hän on toteuttanut politiikkaa, jossa ei-olennaiset kaupat ovat auki ja kiinni vuoroviikoin. Ihmiset joutuvat joka tapauksessa jonottamaan kaikkea aina koronasairaille tarvittavista happipulloista pesuaineeseen.

-Ilmeisesti hän ajattelee, että virus katoaa joka toinen viikko, ironisoi eräs pääkaupunki Caracasin asukkaista lehdelle.

Lisäksi Maduro on ilmoittanut maan tiedemiesten kehittävän ”ihmelääkettä” koronaan. Lääke vaikuttaa olevan timjamista keitettyä uutetta. Maduron julistukset lääkkeestä Facebookissa toivat hänen sivulleen valetiedon levittämisestä kuukauden jäähyn sosiaalisen median palveluun.

Venezuelan rokotustilanne on Etelä-Amerikan huonoin. Vain kaksi prosenttia maan 18 miljoonaisesta väestöstä on rokotettu. Maduro kyllä sai rokotteen jo 6. maaliskuuta. Venäläisiä ja kiinalaisia rokotteita on saatavilla noin 880 000 ja ne on varattu ainoastaan hallituksen uskollisuustodistuksen ”Isänmaan lupakirja” (carnet de la Patria) omaaville, jotka ovat riippuvaisia valtion avusta ja siten uskollisia hallitukselle.