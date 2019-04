Venezuelassa kuohuu: ”Operaatio Vapaus on alkanut”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venezuelan oppositojohtaja Juan Guaidó väittää armeijan asettuneen taakseen.

Venezuelan presidentiksi julistautunut poppositiojohtaja Juan Guaidó ilmoitti tiistaina ”Operaatio Vapauden” viimeisen vaiheen alkaneen. Guaidó esiintyi varhain aamulla sosiaalisessa mediassa jaetulla videolla yhdessä sotilasjoukon kanssa. Taustalla näkyy panssariajoneuvoja. Videolla näkyy myös toinen eturivin oppositiovaikuttaja Leopoldo Lopez. Lopez on määrätty kotiarestiin, ja on epäselvää, miten hän on päässyt paikalle.

Juan Guaidó on jo aiemmin kutsunut kansaa suurmielenosoituksiin ympäri maata keskiviikkona. Videon julistus merkitsee hänen mukaansa kuitenkin sitä, että protestit aloitetaan jo päivää etuajassa.

– Venezuelan kansa aloitti vallananastuksen lopettamisen. Tapaan juuri armeijan tärkeimpien yksiköiden kanssa. Aloitamme Operaatio Vapauden viimeisen vaiheen, Guaidó tviittasi.

Hän totesi myös armeijan tehneen ”oikean päätöksen” ja puhui voimankäytöstä ”vallananastuksen lopettamiseksi”.

CNN:n mukaan tiistain julistus on Guaidón tähän mennessä merkittävin yritys saada maansa asevoimat mukaan kaatamaan istuvan presidentin Nicolas Maduron hallintoa. Maduron hallinto on tiedottanut pienen joukon asevoimien pettureita yrittävän vallankumousta.

Venezuelan parlamentin puhemies Guaidó on protestoinut Nicolas Maduroa vastaan kuukausitolkulla. Maaliskuussa tehdyn kyselyn mukaan peräti noin 90 prosenttia venezuelalaisista haluaa Maduron eroavan ja noin 63 prosenttia pitää Guaidóa maan laillisena presidenttinä.

Pueblo de Venezuela, es necesario que salgamos juntos a la calle, a respaldar a las fuerzas democráticas y a recuperar nuestra libertad. Organizados y juntos movilícense a las principales unidades militares. Pueblo de Caracas, todos a la Carlota. — Juan Guaidó (@jguaido) April 30, 2019