Venezuelan valtaeliitti kääntyy Nicolás Maduroa vastaan – kansa kaduilla

Presidentin eroa vaaditaan entistä kiivaammin.

Venezuelassa valtaeliitti armeijan johtoa myöten on kääntymässä presidentti Nicolás Maduroa vastaan, kertoo ABC News. Samanaikaisesti tuhannet hallituksen vastaiset mielenosoittajat vaativat kaduilla Maduron eroamista.

Ilmavoimien kenraali Francisco Yanez on tunnustanut parlamentin puhemiehen Juan Guaidón Venezuelan presidentiksi ja kehottanut asevoimia vastustamaan presidentti Nicolás Maduroa. Yanez on ensimmäinen kenraali, joka on tunnustanut Guaidón maan johtajaksi sen jälkeen, kun Venezuelan parlamentti julisti tämän presidentiksi tammikuun 23. päivänä.

– Koko Venezuelan kansa sekä noin 90 prosenttia Venezuelan asevoimista eivät seiso diktaattorin vaan Venezuelan kansan tukena, kenraali sanoi Twitterissä.

Venezuelan Irakin-suurlähettiläs Jonathan Velasco on myös julkaissut samansisältöisen videon Twitterissä, jossa hän tunnustaa Guaidón maan presidentiksi. Vastustajat syyttävät Maduroa piittaamattomuudesta demokraattisia instituutioita kohtaan ja Venezuelan talouden tuhoamisesta, kertoo El Mundo.

– Aiomme lähettää hyvin selvän viestin kaikkialla Venezuelan kunnissa ja kaikissa maailman kaupungeissa. Aiomme osoittaa voimaa rauhallisella ja järjestäytyneellä tavalla, oppositiojohtaja Juan Guaido twiittasi lauantaina.

#2Feb #Venezuela #2FVenezuelaEnLaCalle #20AñosEnBatallaYVictoria #JuanGuaidoPresidente Embajador plenipotenciario en Bagdad 🇮🇶 Jonathan Velasco reconoce a @jguaido cómo presidente de🇻🇪, primer embajador que desconoce a NM y se pone al servicio del nuevo gobierno en transición pic.twitter.com/RpPDUWYj93 — Leo (@Leonardo_Abog) February 3, 2019