Venezuelan tiedustelu varoittaa presidentin luottomiehestä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Entistä varapresidenttiä ja tiedustelupalvelun johtajaa on syytetty korruptiosta, rahanpesusta ja huumekaupasta.

Venezuelan tiedustelupalvelu on laatinut salaisen asiakirjan, jossa varoitetaan maan teollisuusministeri Tareck El Aissamin yhteyksistä maan alamaailmaan.

The New York Times sai tietolähteitä ja tutkimustuloksia sisältävän asiakirjan käsiinsä entiseltä korkea-arvoiselta tiedusteluvirkailijalta. Times sai vahvistuksen asiakirjan aitoudesta myös toiselta nimettömänä esiintyvältä lähteeltä.

Tareck El Aissami toimi aikaisemmin varapresidenttinä ja tiedustelupalvelun johtajana. Häntä pidetään sosialistipresidentti Nicolás Maduron luottomiehenä.

Venezuelan tiedustelupalvelu on jo vuosien ajan tutkinut El Aissamin yhteyksiä alamaailmaan.

Julki tulleen asiakirjan mukaan El Aissami perheineen on auttanut salakuljettamaan terroristijärjestö Hizbollahin taistelijoita Venezuelaan, harjoittanut liiketoimintaa tunnetun huumepomon kanssa ja säilyttänyt suuria määriä kemikaaleja väitetysti kokaiinin valmistamista varten.

Timesin mukaan Venezuelan ajauduttua sekasortoon El Aissamista on tullut rikas mies.

Venezuelassa käydään parhaillaan epätoivoista taistelua maan hallinnasta. Talous on riekaleina ja ihmisillä on nälkä. Oppositiojohtajat pyrkivät saamaan aikaan kansannousun, kun taas itsevaltainen sosialistipresidentti Nicolás Maduro vielä toistaiseksi asevoimien tukemana pitää kiinni vallasta.

Vuodettu tiedusteludokumentti osoittaa Timesin mukaan, kuinka Venezuelan tiedustelu- ja turvallisuuspalveluiden riveissä on selvää säröilyä ja kuinka hermostuneesti ne suhtautuvat korruptioon hallinnon korkeimmalla tasolla.

El Aissami on saanut paljon huomiota myös Yhdysvalloissa. Hän sai maaliskuussa syytteen liittovaltion tuomioistuimessa huumerikoksista. Kaksi vuotta sitten hän joutui USA:n valtiovarainministeriön pakotelistalle.

Hän ja Maduro ovat kuitenkin sivuuttaneet syytteet ja kutsuneet niitä Donald Trumpin hallinnon propagandaksi, jonka tarkoituksena on kaataa Venezuelan vasemmistolainen hallitus.

Asiakirjan mukaan El Aissami ja hänen isänsä, joka on alun perin syyrialainen maahanmuuttaja, rekrytoivat Hizbollahin jäseniä ja auttoivat tuomaan heitä maahan.

USA on luokitellut Hizbollahin terroristijärjestöksi. Yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan Hizbollah on vaikuttanut pidemmän aikaa Etelä-Amerikassa, jossa se on osallistunut muun muassa huumerahan pesuun.

El Aissameiden suunnitelmana oli Hizbollahin jäsenten kouluttaminen Venezuelassa, jotta nämä voisivat perustaa tiedusteluverkostoja ja huumereittejä Latinalaisessa Amerikassa.

Asiakirjasta ei käy ilmi, onnistuiko Hizbollah tässä, mutta heidän onnistui asettua maahan.