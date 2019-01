Venezuelan presidentti valmis neuvotteluihin opposition kanssa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Parlamentin puhemies määrättiin matkustuskieltoon.

Venezuelan sosialistipresidentti Nicolás Maduron kerrotaan olevan valmis neuvotteluihin opposition kanssa, jos keskusteluihin osallistuu kansainvälisiä välittäjiä.

Maduron sanotaan haluavan käydä keskusteluja, jotka ovat Venezuelan etujen mukaisia.

Hän on kannattaa ennenaikaisia parlamenttivaaleja, mutta ei tue presidentinvaalien aikaistamista.

Venezuelan kriisi kärjistyi entisestään viime keskiviikkona, kun oppositiojohtaja Juan Guaidó julistautui virkaa tekeväksi presidentiksi.

Espanja, Saksa, Ranska ja Iso-Britannia antoivat Madurolle viikonloppuna kahdeksan päivää aikaa järjestää vapaat, läpinäkyvät ja demokraattiset vaalit tai maat tunnustavat parlamentin eli kansalliskokouksen puhemiehen Guaidón presidentiksi.

Yhdysvallat on tunnustanut Guaidón maan presidentiksi. Myös monet Latinalaisen Amerikan maat ovat ilmaisseet tukensa oppositiojohtajalle. Venäjä, Kiina, Turkki ja Bolivia ovat puolestaan ilmaisseet tukensa Madurolle.

Venuzuela on tällä hetkellä vakavassa kriisissä. Maata vaivaa valtava inflaatio ja perustarpeista, kuten ruoasta ja lääkkeistä on kova pula. Maasta on paennut miljoonia ihmisiä.

Nicolás Maduro valittiin viime vuoden vaaleissa toiselle presidenttikaudelle. Vaaleja on pidetty vilpillisinä.

Venezuelan korkein oikeus on myös määrännyt Guaidón matkustuskieltoon ja jäädyttänyt hänen pankkitilinsä, kertoo BBC.

Guaidó ei saa poistua maasta, kunnes alustava tutkinta hänen toimistaan on valmis. Hänen väitetään edesauttaneen rauhattomuuksien syntymistä Venezuelassa.