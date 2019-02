Venezuelan johdon miljardin dollarin kultapako meni pieleen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kultaharkkoja oli ilmeisesti tarkoitus viedä maasta liki miljardin dollarin edestä.

Venezuelan hallinnon yritykset kuljettaa ulkomaille 20 tonnia kultaa on pysäytetty. Asiasta uutisoi Fox News. Kultaharkot, joiden arvo on liki miljardi dollaria, oli jo punnittu ja otettu erilleen keskuspankissa. Viimeisten tietojen mukaan ne tulevatkin pysymään ainakin toistaiseksi Venezuelan rajojen sisäpuolella.

Tiistaina heräsi epäilyksiä, joiden mukaan kulta olisi ollut valmiina lastattavaksi venäläiseen rahtikoneeseen. Kone oli saapunut Venezuelan pääkaupunkiin Caracasiin päivää aiemmin. Epäilty kone on väitteiden mukaan lähtenyt maasta perjantaina iltapäivällä.

Yritettyjen kuljetusten taustalla on taistelu vallasta presidentti Nicolas Maduron sekä Juan Guaidon välillä. Guaido on julistanut itsensä maan väliaikaiseksi presidentiksi. Maduroon on kohdistunut kansainvälistä painostusta siirtää valta väliaikaiselle hallitukselle.

Venäjä on yhdessä Turkin ja Kiinan kanssa Maduron merkittävin taloudellinen tukija. Yhdysvallat ja useat muut länsimaat taas ovat päättäneet tunnustaa Guaidon Venezuelan johtajaksi.

Guaido on puhunut aiemmin Venezuelan varojen turvaamisesta, jotta niitä voitaisiin käyttää maan humanitaarisen avun rahoittamiseen.