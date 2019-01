Venezuelalaiset ex-sotilaat pyytävät Donald Trumpilta aseita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Loikkarit kehottavat venezuelalaisia sotilaita kapinoimaan presidentti Nicolás Maduron hallintoa vastaan.

Venezuelan armeijasta loikanneet entiset sotilaat pyytävät Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia aseistamaan ja varustamaan heitä, kertoo CNN.

Ulkomailla asuvat ex-sotilaat Carlos Guillen Martinez ja Josue Hidalgo Azuaje kertovat haluavansa USA:lta sotilaallista avustusta varustaakseen muita venezuelalaisia sotilaita kriisin piinaamassa maassa.

Viime keskiviikkona Venezuelan virkaa tekeväksi presidentiksi julistautunut oppositiojohtaja Juan Guaidó on kutsunut kannattajiaan sosialistipresidentti Nicolás Maduron vastaisiin uusiin mielenosoituksiin. Maduron kerrotaan olevan valmis neuvotteluihin opposition kanssa, jos keskusteluihin osallistuu kansainvälisiä välittäjiä.

Martinez ja Azuaje sanovat olevansa yhteydessä satoihin halukkaisiin loikkareihin. He ovat kehottaneet venezuelalaisia sotilaita kapinoimaan Maduron hallintoa vastaan televisiolähetysten kautta.

– Me pyydämme Yhdysvaltoja tukemaan meitä logistisesti ja toimittamalla meille viestintävälineitä sekä aseita, jotta voimme vapauttaa Venezuelan.

– Me tarvitsemme myös Brasilian, Kolumbian, Perun ja muiden tätä diktatuuria vastustavien veljesmaiden tukea.

Toistaiseksi armeijasta loikanneet sotilaat eivät ole onnistuneet kunnolla lietsomaan kapinahenkeä. Aikaisemmin tammikuussa pidätettiin 27 sotilaan joukko kapinoinnista Maduroa vastaan.

Yhdysvallat on uhannut Venezuelaa tiukoilla vastatoimilla, jos Maduron hallinto käyttää väkivaltaa oppositiota vastaan.

Venezuelassa parlamentin ja opposition jäsenet kiersivät Guaidón johdolla viime sunnuntaina sotilastukikohtia tarjoten sotilaille ja poliiseille armahdusta, jos he vetävät tukensa pois presidentti Madurolta ja siirtyvät opposition puolelle

Venezuelan sotilasasiamies Yhdysvalloissa eversti Jose Luis Silva siirtyi viikonloppuna Venezuelan parlamentin ja opposition puolelle. Silva julkaisi viime lauantaina videon, jossa kehotti muita upseerikollegoitaan hylkäämään hallinnon.

Espanja, Saksa, Ranska ja Iso-Britannia antoivat Madurolle viikonloppuna kahdeksan päivää aikaa järjestää vapaat, läpinäkyvät ja demokraattiset vaalit tai maat tunnustavat parlamentin eli kansalliskokouksen puhemiehen Guaidón presidentiksi.

Yhdysvallat on tunnustanut Guaidón maan presidentiksi. Myös monet Latinalaisen Amerikan maat ovat ilmaisseet tukensa oppositiojohtajalle. Venäjä, Kiina, Turkki ja Bolivia ovat puolestaan ilmaisseet tukensa Madurolle.

Yhdysvallat päätti asettaa pakotteita Venezuelan valtion öljy-yhtiölle PDVSA:lle.

Venuzuela on tällä hetkellä vakavassa kriisissä. Maata vaivaa valtava inflaatio ja perustarpeista, kuten ruoasta ja lääkkeistä on kova pula. Maasta on paennut miljoonia ihmisiä.

Nicolás Maduro valittiin viime vuoden vaaleissa toiselle presidenttikaudelle. Vaaleja on pidetty vilpillisinä.