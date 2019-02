Venezuelaa varoitetaan Venäjän väliintulosta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ex-ministerin mukaan Venezuelan kriisi voi estää Venäjän poliittiset ja taloudelliset tavoitteet.

Venezuela näyttäisi olevan täydellinen kohde Venäjän väliintulolle, arvioi Venezuelan entinen kauppa- ja teollisuusministeri Moisés Naím uutissivusto El Paísin kolumnissa.

Moisés Naím toimii arvostetun Carnegie Endowment for International Peace -ajatushautomon tutkijana.

Naím perustelee näkemystään Vladimir Putinin johtaman Venäjän pyrkimyksillä palauttaa suurvalta-asemansa ja viittaa lähihistorian tapahtumiin.

Venäjä osallistui Syyrian sisällissotaan, ja siitä tuli pian konfliktin alkamisen jälkeen yksi tärkeimmistä poliittisista ja sotilaallisista toimijoista USA:n, EU:n ja Iranin rinnalla.

Venäjän sanotaan sekaantuneen Yhdysvaltain presidentinvaaleihin vuonna 2016. USA:n tiedustelupalveluiden mukaan Venäjä oli vaaleihin kohdistetun valtavan vaikuttamiskampanjan takana. Venäjän kerrotaan myös sekaantuneen useiden eurooppalaisten valtioiden sisäisiin asioihin.

– Kaiken tämän perusteella olisi yllättävää, jos Vladimir Putin ei pyrkisi vaikuttamaan tämänhetkiseen Venezuelan kriisiin, Naím kirjoittaa.

Naím korostaa, että Venezuela on Yhdysvaltainen entinen liittolainen, joka voisi helposti ajautua USA:n vaikutusalueeseen. Lisäksi lentomatka Floridasta Venezuelaan kestää vajaat kolme tuntia, Venezuelalla on maailman suurimmat öljyvarat ja maa on keskellä maailman luokan katastrofia.

– Jos USA voisi sekaantua Venäjän aseellisiin konflikteihin Ukrainassa, Georgiassa, Abhasiassa ja Etelä-Ossetiassa, miksi Venäjä ei voisi puuttua asioihin Yhdysvaltain takapihalla?

Raha ja öljy

Naímin mukaan kyse ei ole pelkästään politiikasta. Myös raha ja öljy vaikuttavat tilanteeseen.

– Venezuela on velkaa Venäjälle suuret summat. (Entinen presidentti) Hugo Chávez ja (nykyinen presidentti) Nicolás Maduro ovat antaneet venäläiselle energiayhtiö Rosneftille parhaita öljykenttiään osittaisena takaisinmaksuna.

– Venezuela näyttäisi olevan täydellinen kohde Venäjän interventiolle. Vladimir Putin varmasti nauttii siitä, että hän kykenee vaikuttamaan 9 600 kilometrin päässä sijaitsevan maan politiikkaan ja talouteen.

Naím kuitenkin korostaa, että Venezuelan paheneva kaaos voi myös pilata Venäjän pyrkimykset.

Hän siteeraa analyytikko Vladimir Rouvinskin näkemystä: ”Venäjän ja Venezuelan suhde on myös tarina hukatuista bisnesmahdollisuuksista, miljoonaluokan riskialttiista sijoituksista, epäilyttävistä henkilökohtaisista rikastumispyrkimyksistä ja laajasta korruptiosta. Moskovalla ei ole varaa siihen, että Venezuelasta muodostuu yksi Putinin suurimmista epäonnistumisista kansainvälisellä tasolla”.

Naímin mukaan Venäjällä on kolme klikkiä, jotka yrittävät saada Putinin tukemaa omia kantojaan Venezuelan suhteen.

Ekonomistit katsovat, että Chávezin ja Maduron Venezuelalle aiheuttamien vahinkojen korjaaminen on kallista ja riskialtista. Siksi maan pelastamiseen ja jälleenrakentamiseen ei pidä ryhtyä.

Putinin oligarkkien tätä vastoin sanotaan unelmoivan suurista henkilökohtaisista voistoista, joita voitaisiin saada hallitsemalla Venezuelan öljy- ja mineraalivaroja.

– Kolmas ryhmä, geopoliittiset strategit, unelmoi Yhdysvaltain takapihalla sijaitsevasta venäläisestä satelliittivaltiosta, Naím toteaa.