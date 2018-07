Venevahinkoja sattuu nyt paljon – ”oltava erityisen tarkkana”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Poikkeuksellisen matala vedenkorkeus on aiheuttanut ongelmia veneilijöille.

Kuiva kesä on alkanut näkyä myös vakuutustilastoissa. Matalan vedenpinnan vuoksi pohjakosketuksia ja karilleajoja on sattunut huomattavasti keskimääräistä enemmän.

Vakuutusyhtiö Ifin mukaan tilanne on vaarallisin sellaisilla merialueilla, joilla vedenkorkeus on laskenut harvinaisen matalalle.

– Poikkeuksellista on, että nyt on sattunut moottorin ja veneen pohjan pohjakosketuksia tutuillakin vesillä, kuten mökkirannoissa, joissa on voitu kulkea vuosikymmeniä, Ifin korvauskeskusjohtaja Juha Virtanen sanoo.

– Kenelläkään ei ole ollut tiedossa, että paikalla on esimerkiksi ollut kivi lähellä pintaa, mutta nyt siellä yhtäkkiä seisoo lokki.

Moottorin alaosan lisäksi myös veneiden pohjia on vaurioitunut kareille ajettaessa. Joissain tapauksissa koko moottorin alaosa on repeytynyt irti.

– Kuten venevahingoissa usein, näissä tapauksissa veneellä on ollut enemmän vauhtia ja kone on sitten ottanut kovan iskun yllättäen vastaan tulleeseen kiveen tai kivikkoon. Nyt kannattaakin olla erityisen tarkkana myös tutuilla vesillä, joilla usein liikutaan itsevarmemmin ja reippaampaa nopeutta, Virtanen toteaa.

– Veneilyreitti on hyvä suunnitella ja käydä läpi etukäteen. Plotteri on vesillä hyvä apulainen, mutta huono isäntä. Kannattaa navigoida jatkuvasti veneestä ulos, seurata plotterista ja merikortista omaa sijaintia ja sopeuttaa vauhti aina tilanteeseen sopivaksi.

Virtanen muistuttaa, että matala vedenkorkeus on hyvä huomioida myös uimaan hypätessä.