Veneala vaatii koulujen kesälomien siirtoa

Finnboatin mukaan Suomen aivan liian lyhyt matkailukausi on armottoman haastava vierassatamien yrittäjille.

Venealan keskusliitto Finnboatin ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n mukaan lomien siirtäminen piristäisi etenkin Järvi-Suomen ja Rannikko-Suomen matkailua.

– Tänäkin kesänä on nähty, miten Suomen nykyisellään aivan liian lyhyt matkailukausi on armottoman haastava vierassatamien yrittäjille. Ei ole yllätys, että Finnboatin jäsenkunta on asiasta huolissaan: jäsenkyselyssämme peräti 91 prosenttia jäsenistä kannatti kesälomien siirtoa eteenpäin, kertoo Venealan Keskusliitto Finnboatin toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo tiedotteessa.

Matkailualan mukaan parhaat vaikutukset saataisiin, jos lomia siirrettäisiin alkamaan vasta juhannuksesta ja päättymään elokuun lopussa.

– Finnboatin kanta onkin, että hallituksen on käynnistettävä kokonaisvaltainen selvitys koulujen kesälomien siirtämisen vaikutuksista sekä koulutukseen ja kansantalouteen, Pajusalo vaatii.

Finnboatissa uskotaan, että lomien siirto ja kotimaan kesämatkailun piristyminen vahvistaisi myös venealan asemaa merkittävänä työllistäjänä. Suoraan alan yrityksissä työskentelee 3500 henkilöä ja työllisyysvaikutus on kaikkiaan 4000 – 6000 henkilöä.

– Huhtikuun jälkeen jokainen kuukausi on ollut kasvussa viime vuoteen verrattuna, koko vuoden vesikulkuneuvojen rekisteröinnit ovat yli seitsemän prosentin kasvussa ja veistämöiden tilauskirjat ovat täyttyneet, mikä antaa hyvät lähtökohdat seuraavalle kaudelle, Pajusalo kertoo.