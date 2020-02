Venäläiset perivät miljooniaan takaisin Marine Le Peniltä

Lentokoneosia valmistava venäläisyhtiö perii oikeusteitse 9,4 miljoonan euron velkaansa Ranskan Kansallista liittoumaa johtavalta Marine Le Peniltä.

Moskovasta käsin toimiva First Czech-Russian Bank myönsi lainan syyskuussa 2014 silloisen Kansallisen rintaman vaalimenoihin. Puolue ei ollut saanut rahoitusta ranskalaisilta tai muilta eurooppalaisilta pankeilta.

Pankki menetti toimilupansa vuonna 2016, minkä jälkeen laina siirtyi tuntemattomasta syystä Konti-yhtiölle. Open Media -sivuston mukaan Moskovan lähettyville rekisteröity yritys omistaa autovuokraamon.

Velka siirtyi myöhemmin lentokoneosia valmistavalle Aviazapchast-yhtiölle, joka on vahvasti sidoksissa Venäjän hallitukseen. Aviazapchast on myös toimittanut varaosia Syyrian puolustusministeriölle. Yhtiön omistaja Valery Zakharenkovilla on puolestaan yhteyksiä Venäjän tiedustelupalvelu FSB:hen.

Aviazapchast jätti vaatimuksensa 4. joulukuuta. Ensimmäinen tuomioistuinsovittelu on määrä järjestää kesäkuun 2. päivänä Moskovassa.

