Venäläistutkija: Vladimir Putinin uhopuheet ovat tyhjää teatteria

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Presidentin korkeat kannatusluvut eivät ehkä heijastele kansan todellisia mielialoja.

Venäjän johto pönkittää yhä voimakkaammin valta-asemaansa lietsomalla uhkakuvaa ulkoisesta vihollisesta. Mitään todellista ideologiaa presidentti Vladimir Putin kumppaneineen ei venäläistutkija Nikolai Kolesnikovin mukaan kykene kansalle tarjoamaan.

Ideoiden puute paljastui hänen mielestään erityisen selvästi Putinin maaliskuun alussa parlamentille pitämässä linjapuheessa.

– Sillä oli sähköistävä vaikutus, mutta jos se ylipäätään sisälsi ideoita varsinkaan julkisista menoista, resursseja niiden tueksi ei esitetty, Venäjän sisäpolitiikan tutkimusohjelmaa Moskovan Carnegie-keskuksessa johtava Kolesnikov arvioi tuoreessa artikkelissaan.

Putinin puheen alkuosa, joka käsitteli talous- ja sosiaalikysymyksiä, oli hänen mukaansa sovittamattomassa ristiriidassa kalliita ja mielikuvituksellisia sotilashankintoja maalailleen jälkiosan kanssa.

– Tappavien aseiden itsetuhoinen logiikka upposi yleisöön kuin myrsky. Putinin sanat otettiin vastaan levein hymyin ja suosionosoituksin – mutta vain siksi, että tuskin kukaan uskoi niiden toteutumiseen.

Kolesnikov sanookin Putinin itse asiassa trollanneen länttä: puheessa suitsutetut aseet olivat kuvitteellisia ja sävy lähes pilaileva. Presidentti käsitteli tappavaa voimaa kuin sarjakuvaa tai peliä, korkeintaan jäljitelmänä todellisuudesta.

– Ulkopolitiikka on rakennettu samaan tapaan ja käyttäen samoja teatraalisia tehokeinoja, jotka tähtäävät kotimaisen yleisön hyväksynnän hankkimiseen ja mobilisaatioon.

Venäjän ulkopolitiikka on Kolesnikovin mukaan pelkistynyt lännen vihamieliseksi väitetyn toiminnan heijasteluksi ilman minkäänlaista taktiikkaa tai strategiaa sen enempää kuin poliittista tai ideologista merkitystä. Venäjä on käyvinään kamppailua ylivallasta kansainvälisessä politiikassa, vaikka tosiasiassa kyse ei ole kuin yrityksestä hankkia edes hitunen vaikutusvaltaa.

– Hirviön maine ei ole sama asia kuin olla raskaan sarjan toimija maailman asioissa. Venäjän talous on pieni ja sen sotilaallinen voima yliarvioitu, Kolesnikov napauttaa.

Nopea pudotus arkeen

Kun Vladimir Putin oli sinetöinyt voittonsa maaliskuisissa presidentinvaaleissa, hän saattoi odottaa jonkinlaista kuherruskuukautta neljännen kautensa alkajaisiksi. Jos niin oli, toiveet haihtuivat Kolesnikovin mukaan pian kuin tuhka tuuleen.

– Siperialaisen Kemerovon kaupungin tuhoisan tulipalon ja Moskovan alueen Volokolamskin kaatopaikan nostattamien ympäristöprotestien jälkeen venäläiset jalkapallofanit tiivistivät yleiset mielialat: Venäjä-Ranska-ottelun yhteydessä Pietarissa 27. maaliskuuta. He levittivät banderollin, jossa luki ”Maamme on Talvikirsikka ja me olemme lemmikkieläintarha sen sisällä”, Kolesnikov sanoo.

Talvikirsikka oli Kemerovon tulipalossa tuhoutunut ostoskeskus, jonka lemmikkieläintarha paloi eläimineen päivineen.

– Nämä tapahtumat veivät kaiken arvon Vladimir Putinin vaaleissa saavuttamilta, näennäisesti valtavilta kannatuslukemilta. Ne luvut olivat osoitus välinpitämättömyydestä ja passiivisesta mukautumisesta, todisteita rutiininomaisesta äänestämisestä. Viranomaiset ovat olemassa yhdessä ulottuvuudessa, todellinen elämä tyystin toisessa.