Venäläistutkija: Poliittista suojasäätä on turha haikailla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Presidentti Vladimir Putin keskittyy nyt pikemminkin uudistuspaineiden torjumiseen.

Venäjällä käydään tutkija Maxim Trudoljubovin mukaan keskustelua siitä, onko maan sisäpolitiikassa tapahtunut käänne kohti suojasäätä. Osa kommentaattoreista pitää presidentti Vladimir Putinin hallinnon tiettyjä viimeaikaisia toimia, kuten ”ekstremismiä” koskevan rikoslain pykälän lieventämistä, myönnytyksiä paikallistason kansalaisliikkeille ja toimittaja Ivan Golunovia vastaan nostettujen syytteiden kumoamista merkkeinä Kremlin pehmentyneestä linjasta.

– Pakkaset ja suojasäät ovat tunnettuja poliittisen muutoksen lempinimiä Venäjällä, mutta käytämme näitä termejä usein niitä sen kummemmin ajattelematta. Pakkasten ja suojasäiden sykli vaikuttaa olevan todellinen, mutta niiden vaihtelu ei ole tiedettä, Trudoljubov toteaa amerikkalaisen Wilson Center -tutkimuslaitoksen julkaisemassa artikkelissa.

Venäjän poliittisen historian kaikki merkittävimmät suojasään jaksot ovat hänen mukaansa ajoittuneet tilanteisiin, joissa uusi hallitsija on arvioinut edeltäjänsä jättämää perintöä.

– 1800-luvun jälkipuoliskon uudistajatsaari Aleksanteri II selvitteli seurauksia, joita Nikolai I:n haluttomuudesta jo ennestään viivästyneisiin muutoksiin oli aiheutunut. Armeijan modernisointi, maaorjien vapauttaminen ja nykyaikaisen oikeusjärjestelmän luominen olivat eräitä hänen uudistuksistaan, Trudoljubov sanoo.

Suojasäänä muistetaan myös etenkin neuvostojohtaja Nikita Hruštšovin alkukautta, jolloin hän teki aktiivista pesäeroa Josif Stalinin veriseen diktatuuriin. Kyse ei Trudoljubovin mukaan ollut vain halusta kohdella neuvostokansalaisia aiempaa oikeudenmukaisemmin, vaan myös Hruštšovin pyrkimyksestä turvata oma asemansa suhteessa Neuvostoliiton valtakoneistoon.

– Viimeisenä Mihail Gorbatšovin 1980-luvun jälkipuoliskon suojasää oli vastaus Leonid Brežnevin 18-vuotiseen valtakauteen. Gorbatšovin oli torjuttava poteroihin kaivautuneen eliitin mahdollisia hyökkäyksiä. Hänen oli todistettava olevansa sekä kyvykäs johtaja että näkemyksellinen poliitikko, jolla riittää rohkeutta muutoksen toteuttamiseen, Trudoljubov toteaa.

Uutta suojasäätä saadaan ei näköpiirissä

Toisin kuin jotkut muut venäläiskommentaattorit, Maxim Trudoljubov ei pidä Venäjän viimeaikaisia tapahtumia osoituksena poliittisesta suojasäästä.

– Putin ei edes ole sellaisessa asemassa, että hän voisi käynnistää suojasään. Jos koskaan sellaista näemme, se tapahtuisi hänen seuraajansa aikana, Trudoljubov arvioi.

Tätä käsitystä puoltaa hänen mukaansa sekin, että vaikka Kremlin taholta on saatu ilmapiirin lientymiseen viittaavia signaaleja, samaan aikaan on tapahtunut myös asioita, joiden viesti on pikemminkin päinvastainen.

– Se ei silti vähennä [myönteisten] tapahtumien merkitystä. Jotakin tärkeää on käynnissä, ja Venäjän kansalaisyhteiskunnalla on siinä merkittävä rooli, Trudoljubov painottaa.

– Tulkinnat siitä, mitä Putin on tarkkaan ottaen tekemässä, voivat vaihdella: Hän osoittaa, että valta on hänellä eikä mieltään osoittavalla väkijoukolla. Hän suitsii turvallisuuskenraaliensa ambitioita. Hän tarjoaa varaventtiilin madaltuvien tulojen aiheuttamalle yleiselle tyytymättömyydelle. Kaikki nämä tulkinnat saattavat olla oikeita. Kaikki nuo toimet myös vaikuttavat sellaisen poliittisen johtajan rationaalisilta ratkaisuilta, joka taistelee säilyttääkseen status quon – ei ohjatakseen muutokseen.

Koska näin on, on suojasäästä Venäjällä Trudoljubovin mielestä siis täysin ennenaikaista puhua.