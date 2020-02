GRU kartoitti USA:n ja Euroopan yhdistäviä kaapeleita

Asiantuntija varoittaa kaapeleihin kohdistuvista toimista.

Venäjä on lähettänyt agentteja Irlantiin kartoittamaan Euroopan ja Amerikan dataliikenteen yhdistäviä merenalaisia kaapeleita, uutisoi The Times. Kaapelit välittävät mannerten välistä internetliikennettä.

Irlannin tiedustelu uskoo Venäjän sotilastiedustelupalvelu GRU:n olevan viime vuonna tapahtuneen operaation takana. Venäläisten uskotaan pyrkineen seuraamaan kaapeleita pitkin kulkevaa datavaihtoa.

Turvallisuustoimia Irlannin rannikon mahdollisilla maihinnousupaikoilla on nyt kiristetty.

Asiantuntijat ovat pitkään varoittaneet Venäjän pyrkivän vakoilemaan ja jopa sabotoimaan internetkaapeleita. Venäjän turvallisuuspolitiikan tuntija Mark Galeottin mukaan tapaus on esimerkki ”tulevaisuuden uudesta taistelukentästä”.

– Irlannilla ei ole vastavakoilukykyä. Se on suhteellisen pehmeä kohde. Irlanti on globaalin internetin keskeinen solmukohta. Siellä on paljon teknologiayrityksiä. Tämä on tulevaisuuden uusi taistelukenttä, Galeotti sanoo.