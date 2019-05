Venäläistalolle yllätys: Bitcoin-farmi vei jättivelkoihin

Venäjällä Moskovan ulkopuolella sijaitseva asuinkiinteistö on kärsinyt sähkökatkoksista, joiden taustalla epäillään olevan läheltä löytyneen Bitcoin-farmin aiheuttamat velat. Aiheesta uutisoi Radio Free Europe.

Asukkaat löysivät valtaisan Bitcoin-farmin autotallirivistöstä kiinteistön läheltä marraskuussa 2018. Poliisi toteutti tiloihin ratsian asukkaiden ilmoituksen jälkeen. Poliisiratsiasta kerrottiin Venäjän valtiollisilla tv-kanavilla, jotka ovat nimittäneet syylliseksi liikemies Konstantin Zolotukhinia.

Hänen omistamansa yhtiö on rakentanut sähkökatkoksista kärsivät Edelweiss Comfort -kiinteistön, ja Zolotukhin johtaa lisäksi talon asukasyhdistystä.

Zolotuknin on ollut 2000-luvun alussa laajan petostutkinnan kohteena.

Paikallinen energiantarjoaja Mosenergysbyt on kertonut, että Edelweiss Comfort -kiinteistön asukkaat ovat yhtiölle velkaa 35 miljoonaa ruplaa (483 000 euroa). Myös Zolotukhin on syyttänyt veloista asukkaita.

− He eivät halua maksaa palveluista, hän sanoi haastattelussa tämän vuoden maaliskuussa.

Asukkaat puolestaan väittävät, että laskut on maksettu, mutta rahat eivät päädy sinne, minne pitäisi.

− Me maksamme valosta, vedestä ja hissin huollosta, mutta emme voi käyttää mitään niistä, eräs asukkaista kertoo.

