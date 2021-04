Venäläisprofessori: Venäjän oma valehtelu mustaa Sputnikia

Venäläisluonnontieteilijä harmittelee laadunvalvonnan puutetta Venäjällä.

Virolaisen uutissivuston Delfin tiedejulkaisu Forte on haastatellut Moskovan valtionyliopiston biotekniikan ja bioinformatiikan professoria Mihail Gelfandia rokotekriittisyydestä ja Venäjän omasta Sputnik-rokotteesta. Gelfand myös opettaa tulevia venäläislääkäreitä.

Koronarokotteen myötä rokotekriittisyys on lisääntynyt Virossa huomattavasti. Yhtenä merkittävänä syynä on, että Viron venäläiset ja muut venäjänkieliset katsovat Venäjän televisiota, jonka mukaan kaikki läntiset rokotteet ovat myrkkyä ja vain Sputnik V-toimii. Näin ollen monet viron- ja baltianvenäläiset odottavat vain Sputnikin saamista. Heidän kauttaan epäluulo leviää koko virolaisyhteiskuntaan, kuten virolaiseen hoitohenkilöstöön.

Tähän Gelfand vastaa, ettei hän ymmärrä Euroopassa asuvia venäläisiä, jotka haluavat asua Venäjällä ja suosittelee olemaan katsomatta Venäjän televisiota. Mitä tulee venäläisrokotteeseen, ei se hänen mukaansa niin huono ole.

-Sputnik V on hyvä ja tehokas rokote, minut on rokotettu sillä, kuten myös suuri joukko tuttaviani. Ei ole perustettava arvella, että se olisi huonompi tai parempi kuin Pfizer tai AstraZeneca. Mutta propagandakampanja, jonka venäläisviranomaiset ovat Sputnikin ympärille rakentaneet, on alusta lähtien epäonnistunut, Gelfand sanoo, ja jatkaa:

-Sen sijaan, että puhuisivat totta, ovat he valehdelleet alusta alkaen. Ja kun he ovat jääneet kiinni valheesta, ovat he yksinkertaisesti jatkaneet valehtelemista. Venäjän median suhteen on myös epämiellyttävää, että se yrittää liioitella länsirokotteiden aiheuttamia komplikaatiotia, ja esittää muut rokotteet huonossa valossa omansa mainostamiseksi.

Gelfand sanoo, että valehtelun lisäksi Sputnik-rokotteen vakavastiotettavuutta syö Venäjän huono laaduntarkkailu. Tämä myös liittyy rokotevastaisuuteen. Neuvostoliitossa ihmisiä rokotettiin, mutta nyky-Venäjällä valtioon ei luoteta.

-Venäjällä tapahtuu sitä, että rokote-erä on tehty huonosti, mutta Euroopassa laaduntarkkailu on korkeatasoista, eikä näin voi Virossa tapahtua. Näin myös putoaa pohja siltä, minkä takia monet lääkärit Venäjällä eivät luota rokotteesen. He ei luota siihen, koska eivät luota valtioon.