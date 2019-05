Venäläispoliitikko raivostuu videolla ja paiskaa toimittajan maahan

Venäjän valtiollisella Rossija24-kanavalla nähtiin poikkeuksellinen tilanne, kun siperialaispoliitikko kävi käsiksi toimittajaan.

Toimittaja kysyi Siperian Hakassian tasavallan Shirinskin aluejohtajalta Sergei Zaitsevilta korruptiosyytöksistä. Tämä raivostutti poliitikon. Venäjän presidentti Vladimir Putinin puoluetta Yhtenäistä Venäjää edustava Zaitsev nousee alla näkyvällä videolla pöytänsä takaa, tarttuu toimittajaan ja paiskaa hänet kameroiden edessä rajusti maahan. Sen jälkeen toimittaja viedään ulos huoneesta.

Asiasta uutisoivan Moscow Timesin mukaan Zaitsevilta kysyttiin aluetta koetelleiden maastopalojen jälkeiseen jälleenrakennukseen liittyvistä korruptioepäilyistä.

Venäjän viranomaiset ovat aloittaneet rikostutkinnan tapahtuneesta ja Yhtenäinen Venäjä on erottanut Zaitsevin puolueesta.

