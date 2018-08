Venäläisnainen jakoi meemin, 6 vuoden vankilatuomio uhkaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ihmisoikeusjärjestöt syyttävät Venäjää sananvapauden rajoittamisesta.

Sosiaalisessa mediassa meemejä jakanutta venäläisnaista uhkaa kuuden vuoden vankilatuomio, kertoo Euronews.

23-vuotias Maira Motuznaya oli jakanut VKontakte-yhteisöpalvelussa satiirisia kuvia ortodoksipapista. Kuvien julkaisemisen jälkeen poliisi ratsasti naisen kodin.

– Nauroin ensimmäiset viisitoista minuuttia. Oloni muuttui epämiellyttäväksi, kun poliisi kertoi erään toisen tytön saaneen samasta asiasta kolmen vuoden vankilatuomion, hän kertoi Twitterissä tapauksen jälkeen.

Nainen kertoo Euronewsille katuvansa tunnustuksen allekirjoittamista.

– Olin peloissani ja poliisi lupasi, että voin sovittaa tekoni yhteiskuntapalveluksella.

Motuznayaa syytetään ääriajattelusta ja vihapuheesta. Nainen kertoo, että hän ei tarkoittanut mitään pahaa kuvien jakamisella. Ne olivat hänen mielestään vain hauskoja.

Maira Motuznayan oikeudenkäynti alkaa maanantaina.

Hänen lakimiehensä kertoo Euronewsille uskovansa, että syytteen taustalla on paikallispoliisin pyrkimys parantaa rikosten selvitysprosenttia. Lakimies ei myöskään poissulje poliittisia motiiveja, sillä syytetty on oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin tukija. Motuznaya on jakanut sosiaalisessa mediassa kuvia opposition mielenosoituksista.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat syyttäneet Venäjää sananvapauden rajoittamisesta internetissä. Myös muita venäläisiä on asetettu syytteeseen pilakuvien jakamisesta verkossa.