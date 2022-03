Venäläislehden pysäyttävä kansi – ”Luotu uusien lakien mukaan”

Kreml on kuristanut lehdistön- ja sananvapautta ankarasti presidentti Vladimir Putinin määrättyä hyökkäyksen Ukrainaan.

Itsenäinen venäläinen Novaja Gazeta ottaa uusimmassa numerossaan kantaa Venäjän nykytilaan ja lehdistön asemaan.

Pysäyttävässä kansikuvassa näkyy ydinräjähdyksen sienipilvi ja Pjotr Tshaikovskin Joutsenlampea tanssivia balettitanssijoita. Joutsenlampea näytettiin valtion televisiossa normaalin ohjelmiston sijasta Neuvostoliiton elokuun 1991 epäonnistuneen vallankaappausyrityksen aikana.

Itsenäinen venäläinen Dozhd TV (TV Rain) pyöritti puolestaan viime viikon torstaina joutsenlampea omassa lähetyksessään ennen kuin kanava lopetti toimintansa.

Novaja Gazetan kannessa todetaan punaisin kirjaimin, että numero on laadittu ”Venäjän uudistetun rikoslain mukaisesti”.

Latviasta käsin toimivan venäjänkielisen ja pitkälti Venäjältä tuotetun Meduza-verkkomedian tuottaja Kevin Rothrock on jakanut kuvan kannesta Twitterissä.

– Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten Novaja koettelee sen rajaa, mikä Venäjällä on sallittua ”rikkomatta lakia” avoimesti. He saattavat kuitenkin joutua vaikeuksiin tästä kannesta. Mistään ei ole enää nykyisin takuita, hän sanoo.

Moskova on iskenyt sodan aloittamisen jälkeen ennennäkemättömällä tavalla median kimppuun. Toimittajia on paennut maasta runsaasti ja suuret kansainväliset mediat ovat joutuneet sulkemaan Venäjän toimituksiaan. Presidentti Vladimir Putinin hallinto on muun muassa estänyt pääsyn Facebookiin ja monille uutissivustoille sekä säätänyt lain, jossa ”väärän tiedon” levittämisestä sodasta voi saada jopa 15 vuoden vankeustuomion.

Kaikenlainen julkinen sodan vastustaminen tai itsenäinen uutisointi Ukrainan tapahtumista on käytännössä nyt laitonta Venäjällä. Sotaa ei edes saa kutsua ”sodaksi” vaan siitä on käytettävä hallinnon ”erityinen sotilasoperaatio” käsitettä.

