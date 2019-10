Venäläislehden mukaan kohuttu salamurharyhmä on harjoitusyksikkö

Amerikkalainen New York Times herätti huomiota uutisoimalla Venäjän sotilastiedustelu GRU:n alaisesta Yksikkö 29155:stä, joka on sen mukaan toteuttanut useita iskuja Euroopan vakauden horjuttamiseksi.

Eliittijoukon väitetään lietsoneen kaaosta Moldovassa, yrittäneen myrkyttää asekauppiaan Bulgariassa ja osallistuneen vallankaappaushankkeeseen Montenegrossa. Sen myös epäillään toteuttaneen viime vuonna Britanniassa hermomyrkkyiskun, jonka tavoitteena oli salamurhata Venäjän entinen tiedustelu-upseeri Sergei Skripal.

Venäläinen Vedomosti kiistää New York Timesin uutisen väitteet Euroopan horjuttamiseksi toimivasta eliittijoukosta. Vedomostin Venäjän tiedustelua lähellä olevan lähteen mukaan ”yksikkö 29155” on todellisuudessa tiedustelun harjoitusyksikkö, joka tunnetaan myös 161. harjoittelukeskuksena.

Lähteen mukaan yksikössä on järjestetty lyhyitä sotilastiedustelun kursseja aina neuvostoajoista lähtien. Vedomosti huomauttaa, että Venäjän turvallisuuspalvelujen historiaa käsittelevän verkkosivun mukaan yksikössä 29155 on järjestetty koulutusta jo 1960-luvulla.

Arvostettu Venäjän asiantuntija Mark Galeotti toteaa, että totuus salamyhkäisestä yksiköstä on todennäköisesti jossakin näiden versioiden välissä.

– Olen täysin valmis uskomaan, että tällainen (New York Timesin kuvaama) yksikkö on olemassa, mutta minun on pakko sanoa, että yritykset maalata se jonkinlaiseksi Euroopan kattavaksi, kaikkien roolien joukoksi kuulostaa hieman ylimitoitetulta, Galeotti kirjoittaa blogissaan.

Hän huomauttaa, että yksikköön yhdistettyjen operaatioden skaala on niin laaja, että se edellyttäisi osastolta ”massiivista ja kattavaa kykyvalikoimaa”. GRU suosii Galeottin mukaan puolestaan kapealle sektorille erikoistuneita yksiköitä. Operaatiot pyritään myös pitämään visusti niiden direktoraattien hallinnassa, joille ne alueellisesti kuuluvat. Mikäli väitteet yksiköstä 29155 pitävät paikkansa, tarkoittaa se, että yksikkö operoi sekä Euroopasta vastaavan GRU:n 1. direktoraatin että englanninkielisistä valtioista vastaavan 2. direktoraatin vastuualueilla.

Mark Galeotti muistuttaa, että yksikköä kuvattiin uutisessa ”niin salaiseksi, etteivät edes toiset GRU:n virkailijat tiedä sen olemassaolosta”. Hän pitää tätä mahdottomana.

– Tämän yksikön pitäminen ”näin salaisena”olisi vähintään hyvin vaikeaa näissä olosuhteissa.

Yksikköön uskottavasti yhdistetyt operaatiot ja sen yhteydessä mainitut henkilöt viittaavat Mark Galeottin mukaan ennemmin Venäjän Spetsnaz-erikoisjoukkojen salamurhiin ja sabotaasiin erikoistuneeseen yksikköön. Hänen mukaansa tähän viittaa myös yksikön kotipaikka, joka on Spetsnazin laitos. 29155:n päällikkö kenraalimajuri Averjanov on lisäksi entinen erikoisjoukkojen upseeri eikä vakooja.

– Yksikkö 29155 on hyvä panna oikeisiin mittasuhteisiin ennen kuin siitä tulee moderni SMERSH (1940-luvun Neuvostoliiton vastavakoiluorganisaatio), joka on vastuussa kaikista oikeista ja väitetyistä Venäjän salaisista operaatioista.

On #Unit29155, @Vedomosti reports that it's actually just a recon training unit. I suspect the truth is somewhere between that and the NYT take. (My first thoughts are @ https://t.co/iXerHtVGrE)https://t.co/WA6LQCYnWl

— Mark Galeotti (@MarkGaleotti) October 10, 2019