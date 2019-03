Venäläiskoneet uhkasivat Britannian ilmatilaa

Venäläiset Tupolev Tu-160 -pommikoneet uhkasivat Britannian ilmatilaa kahtena päivänä peräkkäin, uutisoi The Sun.

Nato-koodinimellä Blackjack tunnetut venäläiskoneet havaittiin Pohjanmerellä varhain keskipäivällä. Koneiden kerrotaan loukanneen Naton ilmatilaa kello 12.17. Britannian Eurofighter Typhoon -suihkuhävittäjät laukaistiin Skotlannin Lossiemouthista.

Tämän jälkeen venäläiskoneiden kerrotaan perääntyneen Norjanmerelle.

Puolustusministeri Gavin Williamson kiittää kuninkaallisia ilmavoimia ja korostaa, että ilmavoimien lentäjät kykenivät jälleen osoittamaan iskukykynsä vieraan valtion uhan alla.

– Naton liittolaistemme ohella meidän on pysyttävä valppaina ja tietoisina Venäjän sotilaallisesta toiminnasta. Britannian ilmavoimat tunnistavat säännöllisesti Venäjän lentokoneet, jotka poikkeavat lähelle Yhdistyneen kuningaskunnan ilmatilaa. Olemme valmiudessa joka päivä, Williamson korosti.

Eilen Nato vahvisti Venäjän Tu-142F-lentokoneiden lentäneen Norjan rannikon edustalla Islannin suuntaan.

Britannia on kuvannut tapahtumaa ”epävakauttavana pre-Brexit-hyökkäyksenä” maan sekavan poliittisen tilanteen aikana.

