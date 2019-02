Venäläiskenraali varoittaa: Syvä luottamuspula ajaa pahan kierteeseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Epäluottamuksen kierteen katkaiseminen vaatisi poliittista tahtoa ja nopeita käytännön toimia.

Venäjän ja Yhdysvaltojen strateginen tasapaino on eläkkeellä olevan kenraalimajuri Vladimir Dvorkinin mukaan ajautunut umpikujaan. Sen keskeisinä syinä hän pitää maiden syvää keskinäistä epäluottamusta, strategisen vuoropuhelun puuttumista sekä keskeisiin globaaleihin ja alueellisiin kysymyksiin liittyviä vakavia näkemyseroja.

– Kun otetaan huomioon USA:n päätös vetäytyä keskimatkan ydinaseita koskevasta INF-sopimuksesta, Venäjän vastaava ilmoitus sekä vuonna 2021 umpeutuvan strategisten aseiden rajoitussopimuksen (New START) jatkamisen tähtäävien ponnistelujen epävarmat näkymät, kriisi todennäköisesti pahenee entisestään, Dvorkin toteaa Moskovan Carnegie-keskuksen julkaisemassa artikkelissa.

Strategisen tasapainon konseptista sovittiin alkujaan neuvostojohtaja Mihail Gorbatshovin ja Yhdysvaltain presidentti George H.W. Bushin käymissä START-neuvotteluissa kesällä 1990. Konseptin keskeisenä ajatuksena oli poistaa sellaisia tekijöitä, jotka olisivat omiaan lisäämään ydinasein toteutettavan ensi-iskun houkuttelevuutta.

Kolme vuosikymmentä myöhemmin keskinäisen epäluottamuksen kierre on Dvorkinin mukaan johtamassa tilanteeseen, jossa Venäjän ja Naton vastakkainasettelu on jopa vaarallisempi kuin 1980-luvun kriittisimpinä vuosina.

Kenraalimajuri Dvorkin on Moskovassa toimivan maailmantalouden ja kansainvälisten suhteiden instituutin johtava tutkija, joka on aiemmin työskennellyt muun muassa Venäjän puolustusministeriön alaisen tutkimuskeskuksen johtajana.

Luottamusta on sittenkin jäljellä

Jotta strategisen tasapainon järkkymisestä seuraavan kriisin syveneminen olisi vielä vältettävissä, Dvorkin kehottaa sekä Venäjää että Yhdysvaltoja ottamaan neljä toinen toistaan tukevaa askelta.

Ensimmäinen Dvorkinin esittämistä askelista olisi New START -sopimuksen jatkaminen.

– Moskovan ja Washingtonin pitää jatkaa sopimusta viidellä vuodella sekä käynnistää neuvottelut strategisten ydinaseiden vähentämiseksi edelleen, hän sanoo.

– New START -sopimusta on toistaiseksi noudatettu moitteettomasti, mikä viittaa siihen, että USA:n ja Venäjän ydinase-eksperttien välillä on tietty määrä luottamusta yhä jäljellä.

Toiseksi Dvorkin suosittaa molempia osapuolia välttämään epävakautta luovien tekijöiden liioittelemista.

– Useita asioita, joiden on laajalti väitetty olevan strategisten aseiden vähentämistä koskevien USA:n ja Venäjän neuvottelujen esteenä, tulisi käsitellä vähemmän tunteellisesti ja niiden epävakauttavia vaikutuksia liikaa korostamatta, hän toteaa.

Esimerkiksi kolmansien maiden ydinasearsenaaleilla tai USA:n ja Venäjän ohjuspuolustusjärjestelmillä ei Dvorkinin mielestä ole strategisen tasapainon kannalta juuri minkäänlaista todellista merkitystä.

Kyse muustakin kuin ydinaseista

Kolmas Dvorkinin ehdotuksista koskee Moskovan ja Washingtonin välistä neuvotteluyhteyttä.

– Venäjän ja Yhdysvaltojen on käytävä avoimia ja säännöllisiä keskusteluja strategisesta tasapainosta. Olisi tärkeää, että Moskova ja Washington ymmärtäisivät paremmin, kuinka uudet teknologiat ja sotilaalliset ohjelmat luovat uusia strategiseen tasapainoon vaikuttavia kyvykkyyksiä, Dvorkin sanoo.

– Tavanomaisiin aseisiin sekä kyber-, avaruus-, anti-satelliitti- ja muihin hyökkäysaseisiin liittyvillä teknologioilla voi olla vakavia seurauksia globaalille turvallisuudelle. Näistä aiheista käytävien jatkuvien keskustelujen olisi johdettava käytännön toimiin, joilla tästä kehityksestä aiheutuvia riskejä kyetään vähentämään.

Dvorkin kehottaa Venäjää ja Yhdysvaltoja myös luopumaan strategioista, jotka perustuvat ydinasein tapahtuvaan vastaiskuun jo varoituksen perusteella (launch-on-warning, LOW).

– Tämä olisi tärkeä askel, jolla voitaisiin välttää katastrofaalisia virheitä. Pidentämällä aikaa, jonka kuluessa johtajien on päätettävä mahdollisesta kostoiskusta, ei heikennettäisi pelotevaikutusta. Vastaiskulla kyettäisiin nimittäin edelleen tuottamaan hyökkääjälle sietämättömiä tappioita, mikä saisi toisen osapuolen luopumaan ensi-iskusta, hän arvioi.