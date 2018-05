Venäjän kaupungissa jahdataan homoja kauhufilmin tapaan

Hyökkäyksistä seksuaalivähemmistöjä vastaan on tullut ”massailmiö” Venäjän Baškortostanin tasavallan pääkaupungissa Ufassa.

Ihmisoikeusaktivistien mukaan ahdistelua tehdään kauhuelokuva Saw’n hengessä.

– Kyseessä on klassinen yhdistelmä: tutustuminen internetin kautta, ahdistelu, videokuvaaminen ja kiristäminen. Uhrit ovat hakeneet järjestöstämme juridista ja psykologista apua, Kristina Abramicheva sanoo Radio Free Europen mukaan.

– Viranomaiset ovat kuitenkin vähätelleet asiaa, sillä uhreja ja silminnäkijöitä on pakotettu allekirjoittamaan vaitiolosopimuksia.

Abramichevan mukaan uhrit eivät uskalla mennä poliisin puheille, koska eivät halua tapauksistaan julkisia.

Maaliskuussa aktivistit huomasivat verkossa ilmoituksia, joissa julistettiin ”Saw: Homofobinen peli”-nimisen baškiirien ”kampanjan” alkaneen. Ajankohdalle 3.3.–30.6. toivottiin ”enemmän homofobiaa, enemmän lavastuksia, enemmän väkivaltaa”.

Ilmoituksissa todetaan, että Tšetšenian ”50 parasta homofobia” on viime aikoina saapunut Baškortostaniin. Viime vuonna Tšetšeniassa järjestetyissä vainoissa arvioidaan kuolleen kymmeniä seksuaalivähemmistöihin kuuluneita.

Tšetšenian tasavallan paikallishallinnon mukaan ”alueella ei ole homoseksuaaleja”.

Notices have been posted online declaring "open season" on hunting gays in the Bashkortostan capital, Ufa, in Russia. #LGBT https://t.co/FgUTzcSZAU pic.twitter.com/DFKOEBaUDN

— RFE/RL (@RFERL) May 6, 2018