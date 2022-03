Venäläisiä värvätään sotaan näillä mainoksilla – ”meillä on tehtävä”

Venäjän puolustusministeriö rekrytoi avoimesti sopimussotilaita maan asevoimiin.

– Venäjän puolustusministeriö on alkanut ostaa joissakin kaupungeissa sota-ajan mainoksia, kertoo uutissivusto Meduzan Kevin Rothrock Twitterissä.

Hän jakanut some-tilillään kuvan mainoksesta, joka on kiinnitetty bussipysäkin odotuskatokseen Tverin kaupungissa.

Mainoksessa lukee ”Meillä on tehtävä”. Sen alareunassa on linkki puolustusministeriön sivuille, jossa voi värväytyä sopimussotilaaksi.

Venäjällä on väläytetty reserviläisten kutsumista palveluun. Sotilasjohdon kerrotaan kuitenkin vakuuttaneen presidentti Vladimir Putinin siitä, että liikekannallepanolla olisi lukuisia kielteisiä seurauksia.

Sotaharjoituksiin on osallistunut viime vuosina vain hyvin pieni määrä reserviläisiä, joille ei ole ollut saatavilla tarpeeksi univormuja tai aseita.

Venäjän hyökkäysoperaatio Ukrainassa ei ole sujunut odotetulla tavalla, ja eteneminen on kangerrellut.

Ukrainan puolustusvoimien kerrotaan aiheuttaneen hyökkääjälle raskaita tappioita ja tehneen onnistuneita vastahyökkäyksiä. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä ja tässä.

Yhdysvaltain Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti evp. Ben Hodges arvioi tällä viikolla, että Venäjän sotilasoperaatio saavuttaa pian käännekohdan, jonka jälkeen joukot eivät pysty enää jatkamaan hyökkäystään miesvahvuuden ja ampumatarvikkeiden puutteiden vuoksi.

Russia’s Defense Ministry has started buying wartime ads in some cities. Here’s a bus stop in Tver. “We’ve got a job to do,” followed by a link to become a contract (non-draftee) soldier. pic.twitter.com/dPlLMUJguz

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 18, 2022