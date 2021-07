Venäläishoitaja väärensi rokotetodistuksia ja kaatoi Sputnikit viemäriin

Itänaapurissa ei luoteta rokotteisiin eikä viranomaisiin.

Venäläisen sairaalan hoitaja myi väärennettyjä rokotetodistuksia, kertoo Venäjän sisäministeriö. Ainakin kaksikymmentä ihmisiä käytti tätä laitonta palvelua, arvioi poliisi. Naispuolinen hoitaja pyysi yhdestä todistuksesta 1500–3500 ruplaa (17–39 euroa).

Hoitaja toimi sairaalassa Kaliningradissa. Kyseessä oli venäläinen Sputnik-rokote. Hoitaja hävitti väärennettyjä todistuksia vastaavan määrän rokotteita, jotta ei jäisi kiinni teostaan.

– Peittääkseen rikoksensa jäljet nainen tuhosi käyttämättömät rokotteet kaatamalla ne viemäriin, sisäministeriö kirjoittaa.

Nainen itse kertoo vain tarjonneensa ihmisille ”epävirallisia palveluita”.

– Minä rokotin antamatta rokotetta. Kaadoin rokotteen viemäriin itse ja kirjoitin todistukseen, että olin antanut rokotteen ihmiselle, hän sanoo T-Journal-lehden mukaan.

Sairaalan johto ilmoitti hoitajasta poliisille, joka tutkii tapausta. Poliisi arvioi, että myös väärennetystä rokotteesta maksaneet ihmiset ovat syyllistyneet rikokseen.

T-Journalin mukaan Venäjällä on syntynyt laajempaakin liiketoimintaa väärennettyjen todistusten myymisestä. Ihmiset eivät luota viranomaisiin eivätkä Venäjän kehittämään Sputnik-rokotteeseen, vaan he ostavat mieluummin väärennetyn todistuksen.

Ongelma syntyy siitä, että väärennetty tieto syötetään viralliseen rokotetilastoon. Tästä seuraa, että rokotettujen ihmisten todellinen määrä on pienempi kuin tilasto osoittaa. Sisäministeriön mukaan Venäjällä on aloitettu 49 rikostutkintaa väärennetyistä todistuksista.

Brittiläisen Oxfordin yliopiston Our World in Data -sivuston mukaan 18 prosenttia venäläisistä on saanut vähintään yhden rokotteen. Suomessa vastaava luku on 61 prosenttia.