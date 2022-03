Venäläiset sotalaivat pommittivat Odessan kaupunkia

Venäläiset sotalaivat ovat pommittaneet asuinrakennuksia Odessan kaupungissa, Ukrainan asevoimat kertoo Twitterissä.

Odessan alueen sotilashallinnon tiedottajan Serhi Bratchukin mukaan useita rakennuksia vaurioitui, mutta uhreista ei ole vielä raportoitu.

Etelä-Ukrainassa Mustanmeren rannalla sijaitseva Odessa on yksi Ukrainan suurimmista kaupungeista. Kaupungissa asuu yhteensä noin miljoona ihmistä.

⚡️Russian warships shell residential buildings in Odesa.

According to Serhiy Bratchuk, spokesman for the Odesa Oblast Military Administration, several buildings were damaged. No casualties have been reported yet.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 21, 2022