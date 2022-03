Venäläiset sabotoijat esiintyvät toimittajina

Venäläiset sabotoijat saattavat yrittää saapua Ukrainaan esiintymällä toimittajina, kertoo The Kyiv Independent.

Ukrainan sisäministeri Denys Monastyrskyi kertoo, että venäläisiä sabotoijia on jo löytynyt useista kaupungeista.

– Emme enää nimeä alueita, joita ei ole pommitettu tai joilta ei löytynyt sabotaasiryhmien edustajia. Valitettavasti tämä ilmiö on yleistynyt. Tämä ongelma on kaikkialla, hän sanoi.

Maan kansallisen turvallisuus- ja puolustusneuvoston disinformaation vastaisen keskuksen mukaan sabotoijat työskentelevät muun muassa Russia Todayn tytäryhtiön palveluksessa.

⚡️Russian saboteurs may be entering Ukraine under the guise of journalists.

The Center for Countering Disinformation at the National Security and Defense Council of Ukraine said saboteurs are with the media outlets Ruptly, a subsidiary of Russia Today, & Redfish and Maffick LLC

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 17, 2022