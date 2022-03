”Venäläiset, onko tämä meistä yhä oikein?”

Venäläinen oppositiovaikuttaja ja toisinajattelija Mihail Hodorkovski ottaa Twitterissä voimakkaasti kantaa Venäjän sotatoimiin Ukrainassa ja Harkovan kaupungissa, joka on ollut Venäjän asevoimien jatkuvan tulituksen kohteena sodan alettua.

– Venäläiset, olemmeko edelleen sitä mieltä, että tämä on oikein, Hodorkovski kysyy.

Hän on jakanut Twitter-tilillään kuvan pahasti tuhoutuneesta Harkovan kansallisesta yliopistosta. Varsinkin taloustieteen laitos on kärsinyt vaurioita.

Silverado Policy Accelerator -ajatushautomon puheenjohtaja, kyberturvallisuuden asiantuntija Dmitri Alperovitch arvioi venäläisten yrittäneen iskeä Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n hallintorakennukseen, joka sijaitsee kadun toisella puolella.

– Venäläiset tuhosivat väärän rakennuksen, Alperovitch tviittaa.

Myös Hodorkovski uskoo, että isku kohdistui väärään rakennukseen.

Venäläiset laskuvarjojoukot laskeutuivat Harkovaan kolmelta aamuyöllä keskiviikkona. Alueella kerrotaan olevan käynnissä raskaita taisteluita.

Venäjän lentokoneiden, raketinheitinten ja maajoukkojen kerrotaan tulittaneen tiistaina koko päivän Ukrainan puolustusvoimien asemia Harkovassa.

Ukrainalaisten kerrotaan toistaiseksi torjuneen hyökkäykset.

Kharkiv. The building of the university's economics faculty. Russians, do we still think this is the right thing to do?! https://t.co/9ji2MxfQuV

The building bombed is the Economics Department of Kharkiv National University. The Russians were likely targeting the offices of the SBU intelligence agency across the street and destroyed the wrong building

Here is what it looked like in better times from Google Streets 👇 https://t.co/9weqJAUBqs pic.twitter.com/0uoV3tZw5g

