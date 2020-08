Venäläiset ja saksalaiset lääkärit aivan eri mieltä Aleksei Navalnyin kunnosta

Aleksei Navalnyitä hoitavat venäläiset lääkärit ovat eri mieltä oppositiojohtajan kunnosta kuin saksalaisryhmä, joka yrittää lennättää häntä pois Venäjältä.

BBC:n Moskovan kirjeenvaihtaja Sarah Rainsford vahvistaa Twitterissä, että Navalnyin tutkineet saksalaiset lääkärit ovat sitä mieltä, että hänet voidaan siirtää turvallisesti Berliiniin. Lääkärit työskentelevät kansalaisjärjestölle, joka haluaa kuljettaa Navalnyin hoitoon ja myrkytystutkimuksiin Saksaan. Myös Navalnyin tiedottaja Kira Jarmysh vahvisti asian Twitterissä.

Navalnyitä sairaalassa Venäjän Omskissa hoitavat lääkärit ovat kuitenkin puolestaan sitä mieltä, ettei miestä voida vieläkään siirtää.

Omskin 1. sairaalan ylilääkäri Aleksander Murahovski totesi Meduzan mukaan perjantaina, että Navalnyitä pidettäisiin sairaalassa siihen asti, kunnes hänen tilansa on vakaa. Venäläislääkäreiden mukaan lentomatka voisi heikentää Navalnyin kuntoa.

Aleksei Navalnyin vaimo Julia Navalnaja on vedonnut Venäjän presidentti Vladimir Putiniin, jotta hän sallisi miehensä kuljettamisen Saksaan.

Confirmed:

German NGO trying to fly Navalny to Berlin for treatment & tox tests has told me its doctors saw him & judge he is fit to travel.

They want to fly tonight or tomorrow morning.

'They can fly him, we are willing. The circumstances and equipment make it possible.'

— Sarah Rainsford (@sarahrainsford) August 21, 2020