Venäläisen huippututkijan tyrmistys: Tämä on katastrofi Venäjälle

Arvostetun Moskovan IMEMO-tutkimuslaitoksen strategisen arvioinnin osaston johtaja, venäläistutkija Sergei Utkin kuvailee synkästi Venäjän sotaa Ukrainaa vastaan.

Kuten moni muukin Venäjä-asiantuntija, hän ei viime hetkiin asti uskonut avointa hyökkäystä ja täysimittaista sotaa mahdolliseksi.

Utkin varoittaa sodalla olevan valtaisat seuraukset Venäjälle ja heittää epäilyksen sodan aloittamisen takana olevasta päätöksenteosta.

– En uskonnut varoitusmerkkejä, koska ajattelin, ettei ilmiselviä moninaisia katastrofaalisia seuraksia Venäjälle voitaisi jättää huomiotta / valita tarkoituksella. Olin väärässä, Utkin sanoo Twitterissä.

– Tämä on katastrofi. Venäjälle, Ukrainalle ja laajemmin, hän jatkaa.

Eturivin Venäjä-asiantuntija, professori Mark Galeotti on hänkin hämmästynyt Venäjän presidentti Vladimir Putinin päätöksestä hyökätä Ukrainaan.

Galeotti näkee Utkinin tapaan sodalla olevan vakavia seurauksia Venäjälle. Presidentti Putinia Galeotti luonnehtii ”todellisuudesta irtautuneeksi” . Hän arvioi, ettei Ukraina tule kaatumaan nopeasti.

Mark Galeotti kummeksuu Spectatorin artikkelissaan hyökkäyspäätöksen takana olevaa logiikkaa.

– Eräs keskeisistä argumenteista sitä vastaan, että Putin todella lähtisi täysimittaiseen hyökkäkyseen – ja myönnän, olin yksi näin ajatelleista – oli että hän pohjimmiltaan tajuaisi kaikista uhkauksista ja sapelinkalistelustaan huolimatta, että vaikka hänen joukkonsa voisivatkin murtaa Ukrainan armeijan taistelukentällä, ei hänellä olisi kykyjä kaapata kaupunkeja ja tukahduttaa koko maata. Hän olisi myös tiennyt, että taloudelliset, poliittiset ja yhteiskunnalliset kustannukset kotimaassa olisivat katastrofaaliset, Mark Galeotti kirjoittaa.

Hänen mukaansa Vladimir Putinin ulkokuoren takana on perinteisesti piillyt laskelmoiva ja varovainen toimija, joka kuuntelee vakoojiaan, diplomaattejaan, sotilaitaan ja teknokraattejaan.

– Kuten niin monet muut autokraatit hän on kuitenkin ajan myötä vakuuttanut itsensä omista kannoistaan ja kouluttanut lähipiirinsä vain myötäilemään ja tottelemaan.

Mark Galeotti arvioi, että ”vanha Putin” olisi jatkanut jännitteen ylläpitämisen strategiaa.

– Mutta nyt kyseessä on vanha mies kiireessä – vakuuttuneena siitä, että asiat menevät, kuten hän haluaa.

– Hän todennäköisesti uskoo, että Ukraina kaatuu nopeasti ja että on suoraviivaista rakentaa se uudelleen hänen parhaaksi katsomallaan tavalla. Hän on väärässäm mutta tämän oppitunnin antaminen tulee olemaan verinen ja karmea asia.

I did not believe the warning signs because I thought the evident multiple disastrous consequences for Russia could not be ignored/deliberately chosen. I was wrong.

What Putin is doing right now seemed genuinely unthinkable to me until this very moment. It is completely irrational from any standpoint and of course it is insanely criminal. Apologies for getting it wrong.

— Leonid Ragozin (@leonidragozin) February 24, 2022