Venäläisbussi alas sillalta, 19 kuoli – video

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Onnettomuudessa kuoli 19 henkeä.

Kia Granbird-mallin venäläisbussi putosi tänään sunnuntaina 1. joulukuuta alas sillalta suoraan katolleen Kuenga-joen jääkannelle Sretenskin piirissä Taka-Baikaliassa, Siperiassa. Jääpeite oli kestävämpi kuin bussi, jonka katto meni täysin lyttyyn.

Kuolonuhreja on 19, joiden joukossa on kaksi lasta ja linja-autonkuljettaja. Loukkaantuneita on yhteensä 21, joista 14 toimitettiin sairaalahoitoon kolmen ollessa kriittisessä tilassa. Yhteensä matkustajia linja-autossa oli 44.

Linja-auton rengas puhkesi ja kuljettaja menetti ajoneuvonsa hallinnan, jolloin se suistui alas sillalta läpi kaiteen. Kuski oli selvinpäin.

Paikalla kuvatussa ja televisiokanava Ren TV:n julkaisemassa videossa näkyy punaiseksi värjäytynyttä lunta ylösalaisin oleva bussin alla. Pelastustoimien vaikeutta lisäsi se, ettei raskaita koneita voinut käyttää jään pettämisriskin takia.

Taka-Baikalian viranomaiset ovat aloittaneet tutkinnan bussiyhtiötä vasteen turvallisuussäädösten rikkomisesta. Pelkästään tämän vuoden aikana yhtiötä oli sakotettu kolme kertaa turvallisuuslaiminlyönneistä. Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev on ohjeistanut viranomaisia auttamaan loukkaantuneita ja kuolonuhrien omaisia.

#Видео с места падения автобуса с моста в Забайкалье. По предварительным данным, в экстренные службы поступило сообщение о падении автобуса "Гранд Берд" с моста через реку Куенга. В момент аварии внутри находились 43 пассажира и водитель. Погибло 10 человек pic.twitter.com/UJKJItLauQ — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) December 1, 2019

В результате падения туристического автобуса с моста в Забайкалье погибли 15 человек. Число пострадавших достигло 18 человек. По информации ГИБДД, автобус Kia Grandbird съехал с проезжей части из-за разрыва переднего колеса и упал в реку Куенга. pic.twitter.com/HU26ISpg6u — АТН: Новости (@atnbtrc) December 1, 2019