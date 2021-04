Venäläisasiantuntija: Venäjä valmis täyteen hyökkäykseen

Toukokuun alussa Venäjä on valmis aloittamaan täyden hyökkäyksen Ukrainaa vastaan.

Venäläinen sotilasasiantuntija Pavel Felgenhauer sanoo, että Venäjän armeijan aktivoituminen Itä-Ukrainassa ja joukkojen keskityksen luovan ”mahdollisuuden” suurhyökkäykselle. Se ei kuitenkaan ole varmaa, mutta varmaa on hänen mukaan se, että länsimaat eivät tiedä mitä tehdä siinä tilanteessa.

-Uhka kasvaa koko ajan ja nopeasti. Paljon jätetään mainitsematta julkisuudessa, mutta näemme erittäin pahoja tunnusmerkkejä, sanoo Felgenhauer.

Hänen mukaansa on kaksi mahdollisuutta. Venäjän presidentti Vladimir Putin ”aloittaa neuvottelut Lännen kanssa, kuten aina” ja yrittää siten saada haluamansa. Toinen vaihtoehto on täysi hyökkäys ja Mustanmeren rannikon haltuunottaminen sekä maayhteyden saavuttaminen Moldovan Transdnistriaan.

Venäjä on lähettänyt merijalkaväkeä kuljettavan laivastonsa Itämereltä Englannin-kanaalin kautta etelään, mikä mahdollistaisi ”Normandia-tyylisen maihinnousun Ukrainan Mustanmeren rannikolle”. Niille, jotka huomauttavat, että Ukraina on paremmassa tilanteessa kuin vuonna 2014, vastaa Felgenhauer, että niin on myös Venäjän asemat ovat ”paljon paremmat”. Lisäksi Venäjällä on määrällinen ja laadullinen ylivoima.

Felgenhauer huomauttaa, että niin sanottujen Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavaltojen” johdot ovat tänäpäivänä vain fiktioita, jotka ”eivät komenna enää mitään”. Donetskin ja Luhanskin alueet ovat Novotšerkasskissa päämajaansa pitävän Venäjän 8. kaartin armeijan esikunnan operatiivisen hallinnon alaisia.