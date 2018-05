Venäläisasiantuntija: Tästä syystä Vladimir Putin haluaa kaasuputken

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Nord Stream 2:lla on Venäjän presidentille myös poliittinen ulottuvuus, arvioi maan hallituksen entinen neuvonantaja.

Venäjän hallituksen entinen neuvonantaja, turvallisuusasiantuntija Vladimir Frolov arvioi, että presidentti Vladimir Putinilla on kaavaillulle Nord Stream 2 -kaasuputkelle etenkin symbolinen merkitys, kertoo The Moscow Times. Putken on tarkoitus tuoda maakaasua Venäjältä Saksaan ja muualle manner-Eurooppaan.

”Nord Stream 2 on Putinille tärkeä pääasiassa symbolina Saksan itsenäisyydestä Yhdysvalloista”, hän sanoo.

Aiemmin viikolla Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kerrottiin tarjonneen Saksan liittokansleri Angela Merkelille uusia vapaakauppaneuvotteluja EU:n ja Yhdysvaltain välillä vastineeksi siitä, että Merkel vetäisi pois tukensa kaasuputkihankkeelta. Merkel ja Putin keskustelivat Nord Stream 2:sta myös tapaamisessaan perjantaina.

”Putinin haaste on hyödyntää Trumpin repivän politiikan aiheuttamaa kuilua Euroopan ja Yhdysvaltain välillä saadakseen merkittäviä myönnytyksiä Euroopalta vaihdossa siitä, että Venäjä pysyy solidaarisena Iran-sopimuksen pelastamiselle ja horjuttaa samalla Yhdysvaltain asettamia pakotteita”, Frolov arvioi.