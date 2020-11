Venäläisalus uhkasi törmätä USA:n sotalaivaan

Venäjän puolustusministeriö kertoo venäläisen sotalaivan ajaneen pois Venäjän aluevesiä loukanneen amerikkalaisaluksen.

Radio Free Europen mukaan ministeriö sanoo amerikkaisen ohjushävittäjä USS John S. McCainin tulleen kahden kilometrin verran Venäjän aluevesille Pietari Suuren lahdella Vladivostokin lähistöllä. Amerikkalaislaivan väitetään kääntyneen pois sen jälkeen, kun venäläinen hävittäjä Admiral Vinogradov uhkasi ajaa sitä päin.

Yhdysvaltain Tyynenmeren laivasto ei ole kommentoinut suoraan väitettä alueloukkauksesta. Lausunnon mukaan amerikkalaisalus ”puolusti navigoinnin vapauden oikeuksiaan haastamalla Venäjän ylimitoitettuja merialuekäsityksiä”.

RFE:n mukaan Neuvostoliitto julisti alueen osaksi aluevesiään vuonna 1984. Yhdysvallat ei ole kuitenkaan tunnustanut tätä. Venäjä on väittänyt viime vuosina toistuvasti ulkomaisten alusten loukanneen sen vesiä alueella.

“This FONOP upheld the rights, freedoms, and lawful uses of the sea recognized in international law by challenging Russia's excessive maritime claims.” https://t.co/UEBZ0Ujles

“By conducting this operation, the United States demonstrated that these waters are not Russia's territorial sea and that the United States does not acquiesce in Russia's claim that Peter the Great is a "historic bay" under international law.”

— Navy Chief of Information (@chinfo) November 24, 2020