Venäläinen vakoojavalas näyttäytyi taas

Huhtikuussakin venäjän laivaston varusteissa näyttäytynyt Hvladimir-valas herättää ihmetystä.

Verkkouutiset uutisoi aiemmin tämän vuoden huhtikuussa videolle tallentuneesta maitovalaasta, jonka uskotaan paenneen Venäjän Murmanskin laivastotukikohdasta. Nyt saman, Hvladimiriksi kutsutun valaan, uskotaan näyttäytyneen uudelleen hiljaittain kuvatulla videolla, kertoo The Independent.

”Vakoojavalas” tallentui rugby-fanien videolle, joiden kanssa valas leikki. Asiantuntijat uskovat, että kyseessä on sama Venäjän laivaston varusteita kantava valas, josta uutisoitiin huhtikuussa. Tuolloin sen nähtiin uiskentelevan Pohjois-Norjan rannikolla.

– Uskon, että tämä on sama Hvladimir-valas, joka on saattanut karata Venäjän laivastolta, The New York Timesin ja Scientific American kirjoittaja Ferris Jabr kommentoi videota The Independentille.

Venäjän laivaston tiedetään kouluttaneen merinisäkkäitä erilaisiin tehtäviin etenkin kylmän sodan aikana.

– Hvladimir vaeltaa merillä yksinäisenä, nälkiintyneenä ja haavoittuneena. Se hakee ihmisiltä huomiota, rakkautta ja ruokaa, Jabr jatkaa.

Kyseisen valaan tiedetään lähestyvän veneitä, pyytävän ruokaa ja leikkivän veneilijöiden kanssa. Se ei välttämättä osaa saalistaa itse ruokaa, sillä se on ihmisten kouluttama.

Venäjän armeijan tiedottaja kiisti huhtikuussa, että Hvladimir-valas liittyisi Venäjän laivastoon. Hän kuitenkin myönsi, että delfiinejä käytetään joskus apuna armeijan tehtävissä.