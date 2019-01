Venäläinen pommikone räjähti laskeutuessaan – video

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Onnettomuus vaati kolmen miehistön jäsenen hengen.

Venäläinen pitkän matkan tiedustelupommikone Tupolev TU-22M3 katkesi kahtia ja räjähti laskeutuessaan Olenegorskissa 92 kilometriä Muurmanskista etelään Kuolan niemimaalla 22.1. Kone oli laskeutumassa kovassa lumipyryssä koulutus- ja harjoituslennon jälkeen.

Miehistön jäsenistä kaksi kuoli heti paikan päällä, mutta kolmas kuoli Olenegorskin piirin keskussairaalassa. Neljäs vietiin kriittisessä tilassa Moskovan sotilassairaalaan.

Olenegorskissa sijaitsee Venäjän laivastolle kuuluva Olenyan lentotukikohta. Tu-22M3 on yliäänipommikone, jonka toimintasäde ylttää 2200 kilometrin päähän. Sen tuotanto aloitettiin vuonna 1978 ja nykymallisena se on ollut ensin Neuvostoliiton ja siten Venäjän ilmavoimien käytössä vuodesta 1989 lähtien. Venäjän ilmavoimilla on käytössä kyseisiä koneitä yli sata.

Venäjällä tapahtui sotilaslentokoneonnettomuus myös 18.1., kun kaksi Sukhoi Su-34-hävittäjää törmäsivät toisiinsa Japaninmerellä. Neljästä lentäjästä jäi tuolloin henkiin yksi. Viikon aikana Venäjän ilmavoimat siis menetti onnettomuuksissa yhteensä kolme konetta ja kuusi lentomiehistön jäsentä.

Laskeutuminen, katkeaminen ja räjähdys suurena tulipallona tapahtuu videolla kohdasta 1:20 alkaen.