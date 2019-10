Venäjän ydinohjus ei toiminut – Vladimir Putin valvoi testiä

View this post on Instagram

Кадры пуска баллистической ракеты «Синева» атомным ракетным подводным крейсером стратегического назначения «Карелия» в рамках СКШУ «Гром-2019» по полигону Кура • Footage of a Sineva ballistic missile launch toward Kura test site in Kamchatka as performed by Karelia SSBN within the Grom 2019 strategic command and control exercise #миноборонырф #гром2019 #скшу #учения #рпксн #подлодки #баллистическиеракеты #пускиракет #карелия #сяс #оружиероссии #армияроссии #северныйфлот #armyrussia #russianmilitary #grom2019 #exercises #ssbn #karelia #russianweapons #submarines #northernfleet #missilelaunch #ballisticmissiles #strategicdeterrence