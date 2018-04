Venäjän ydin-Titanic lipuu nyt Suomen edustalla

Venäjän kelluva ydinreaktori Akademik Lomonosov on matkalla kohti Ruotsia. The Local nimittää lauantaiaamuna Pietarissa sijaitsevalta telakalta lähtenyttä alusta ”ydin-Titaniciksi”.

Aluksen on määrä saapua Ruotsin rannikolle ensi viikolla, josta se jatkaa Juutinrauman sillan kautta Pohjanmerelle. Lähipäivinä sen saattaa tai on saattanut bongata Suomenlahden risteilylaivoiltakin.

– Seuraamme tilannetta tarkasti omien virastojemme ja muiden maiden kanssa, Ruotsin säteilyturvakeskuksen johtaja Johan Friberg sanoo SVT:lle.

Verkkouutiset kertoi erikoisesta aluksesta vuosi sitten tässä jutussaan.

Aluksen reitti on herättänyt reaktioita muissakin Pohjoismaissa. Huolensa ilmaisivat jo viime kesänä muun muassa Norjan ulkoministeri Børge Brende ja Ruotsin ympäristöministeri Karolina Skog. Ruotsin media kuvaili alusta tuolloin ”kelluvaksi Tšernobyliksi”.

– Venäjän tulisi tehdä parhaansa kansainvälisten sopimusten noudattamiseksi. Tämä koskee myös kelluvia ydinlaitoksia, Skog totesi.

Venäjän valtiollinen Rosatom-yhtiö taipui viime kesänä mediakohun alla. Se ilmoitti, että Akademik Lomonosov hinataan Itämeren läpi ilman ydinpolttoainetta. Alus on tarkoitus tankata vasta Murmanskin satamassa.

Akademik Lomonosovin lopullinen määränpää on Itä-Siperian merellä sijaitseva Pevek. Sitä on tarkoitus käyttää öljynporauslaittojen energiantuotantoon.

Alukseen on asennettu kaksi muunneltua KLT-40S-tyypin painevesireaktoria, joita käytetään yleensä jäänmurtajissa.

