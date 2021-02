Videolla Venäjän ”viljakuljetusauto” saapuu ja tankkaa seitsemän panssarivaunua

Videolla on talvisessa metsässä Siperiassa meneillään sotaharjoitus. Paikalla on seitsemän BTR-80 -kuljetuspanssariajoneuvoa.

Ajoneuvot ryhmittyvät tien laitaan, ja niiden keskeltä ajaa kuorma-auto. Sen kyljessä on viljantähkien kuva ja tekstit ”viljaa” ja ”vilja-alue”.

Viljarekka pysähtyy ja sen sisuksista otetaankin esiin letkut. Rekka tankkaa nopeasti kaikki seitsemän panssarivaunua.Youtubessa videon on jakanut Venäjän puolustusministeriö. Sen otsikkona on ”Tankkauslaitteet kentällä Sverdlovskin alueella”.

Twitter-keskustelussa ihmetellään, onko videossa kyse eettisen sodankäynnin rikkomuksesta vai venäläisten taktiikasta luoda pelotetta videoillaan.

Interesting exercise in Sverdlovsk. A fuel truck was disguised as a grain carrier to hide it from UAVs and air strikes and was used to rapidly refuel seven BTR-80 vehicles.https://t.co/ewGqojlTI0 pic.twitter.com/iWsdgWKW2T

— Rob Lee (@RALee85) February 17, 2021