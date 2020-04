Venäjän videolla tuhansia sotilaita paraatin harjoituksessa vieri vieressä

Joukkotapaamisten kielto ei näytä koskevan Venäjän asevoimia.

Venäjä järjestää harjoituksia voitonpäivän masiivista sotilasparaatia varten koronakriisistä ja kokoontumisrajoituksista huolimatta. Viime viikolla verkossa kiersi video (alla), jossa arviolta jopa noin 15 000 sotilasta seisoo vieri viereen pakkautuneina harjoituskentällä.

The Guardianin mukaan Venäjän puolustusministeriö on vahvistanut, että harjoituksia järjestetään yhä. Viimeksi paraatin harjoituksia on pidetty ministeriön mukaan huhtikuun 1. päivänä.

Venäjän puolustusministeriö on kertonut, että sotilaiden turvallisuus varmistetaan muun muassa mittaamalla säännöllisesti kuumeita.

– Kaikki harjoituksiin osallistuvat palavat halusta osallistua tähän historialliseen tapahtumaan ja harjoittelevat vimmalla, puolustusministeriön tiedottaja Igor Konashenkov totesi.

Oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyi on ryöpyttänyt harjoitusten jatkamista ”idiottimaiseksi” koronavirusepidemian takia.

Paraati olisi määrä järjestää toukokuun 9. päivänä. Kremlin on kuitenkin väitetty harkitsevan joko sen pitämistä ilman yleisöä tai lykkäämistä elokuulle.

Venäjällä on virallisten lukujen mukaan todettu noin 6 300 koronavirustapausta ja tautiin on menehtynyt alle 50 ihmistä. Lukuja on epäilty sekavien testauskäytäntöjen vuoksi.

Video purportedly of Russian troops at the Victory Day Parade rehearsals in Alabino who aren't quite meeting the 1.5 meter social distancing requirement instituted by local officials.https://t.co/Zhut8EX9gt pic.twitter.com/JIQLTPFUMQ — Rob Lee (@RALee85) April 2, 2020