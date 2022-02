Venäjän ”vetäytyminen”: Satelliittikuvissa tuhansia uusia sotilaita

USA:n ja Britannian virkailijoiden mukaan Venäjä ei ole aiemman ilmoituksena mukaisesti vetänyt joukkojaan Ukrainan rajoilta, vaan päinvastoin tuonut tällä viikolla noin 7 000 sotilasta lisää alueelle, kertovat uutissivustot Radio Free Europe (RFE) ja CBS News.

RFE:n toimittaja Mike Eckel on jakanut Twitterissä kaupallisen Maxar-yhtiön satelliittikuvia (jutun alla), joista käy ilmi Venäjän joukkojen lisääntynyt liikehdintä Ukrainan lähellä.

Venäjä on keskittänyt joukkoja Valko-Venäjälle, Krimille ja Länsi-Venäjälle eli Ukrainan pohjois-, etelä- ja itäpuolelle.

Satelliittikuvien perusteella Valko-Venäjän eteläosassa sijaitsevalla Zjabrovkan lentokentällä on venäläisiä helikoptereita.

Valko-Venäjän keskiosassa sijaitsevan Asipovitšyn kaupungin ampuma-alueella on havaittavissa joukkojen telttamajoitusta ja kenttäsairaala.

Satelliittikuvat osoittavat, kuinka Krimin eri alueille on tuotu sotilasajoneuvoja ja tykistöä.

JUST IN: Russia has increased its troop presence by as many as 7,000 troops, with some arriving as recently as today, U.S. official say, disputing Russian government statements that it's withdrawing military forces from the Ukrainian border.

— Ed O'Keefe (@edokeefe) February 16, 2022