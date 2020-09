Venäjän varoitetaan valmistelevan Valko-Venäjän kaappausta

Presidentti Aljaksandr Lukašenka taipuu Kremlin vaatimuksiin.

Venäjä näyttää kiristävän otettaan Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenkan horjuvasta hallinnosta. Maiden ylin johto on tavannut tiuhaan ja Lukašenkan retoriikka on muuttunut viime päivinä entistä vahvemmin Kremliä myötäileväksi. Kiihtyvät informaatio-operaatiot ja yhä jyrkempi retoriikka tukevat sitä, että Moskova varautuu ottamaan kaiken irti Valko-Venäjän sekaannuksesta.

Ruotsalainen turvallisuuspolitiikan asiantuntija Johan Wiktorin toteaa suoraan, että Valko-Venäjän liittäminen Venäjään näyttää olevan yhä lähempänä. Tällä on hänen mukaansa suuri vaikutus Pohjois-Euroopan turvallisuusympäristöön.

– Tämä muuttaisi merkittävästi sotilaallista voimatasapainoa Ruotsin lähialueella ja tarkoittaisi Euroopassa suurta turvallisuuspoliittista kriisiä, jolla olisi seurauksia niin turvallisuudessa kuin taloudessakin, Wiktorin tviittaa.

Hän on jakanut videopätkän Aljaksandr Lukašenkan eilisestä tapaamisesta Venäjän pääministeri Mihail Mishustinin kanssa. Videolla Lukašenka väittää, että venäläisen oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin myrkytys oli oikeasti läntinen salajuoni Venäjän presidentti Vladimir Putinin pään menoksi. Lukašenka kertoi samassa yhteydessä saaneensa asiasta todistavan äänitteen Saksan ja Puolan johdon välisistä keskusteluista.

Samankaltaista narratiivia on syötetty Venäjältäkin. Venäjän ulkomaantiedustelu SVR:n johtaja Sergei Naryshkin totesi eilen pitävänsä mahdollisena, että jokin läntinen tiedustelupalvelu myrkytti Navalnyin.

Hämmentävien väitteiden tueksi ei ole esitetty minkäänlaisia todisteita ja Valko-Venäjän presidenttiä onkin arvosteltu Kremlin disinformaation äänitorveksi ryhtymisestä.

Ruotsin puolustusvoimien tutkimuslaitos FOI:n apulaistutkimusjohtaja Robert Dalsjö on samoilla linjoilla Johan Wiktorinin kanssa. Hän pitää tilannetta erittäin vakavana.

– Se (Valko-Venäjän haltuunotto) parantaisi huomattavasti Venäjän lähtöasetelmia hyökkäykselle Baltiaan ja Puolaan, Dalsjö tviittaa.

Hän luonnehtii asetelmaa ”veitseksi Naton kurkulla”.

Valtioliitto syvenee

Asiantuntijat ovat olleet pitkälti yksimielisiä siitä, ettei Venäjällä ole tarvetta käyttää varsinaista sotilasvoimaa tavoitteidensa saavuttamiseksi Valko-Venäjällä.

Valko-Venäjän nykyjohdon tulevaisuus on pitkälti maan turvallisuuskoneiston käsissä. Sillä on taas erittäin läheiset suhteet Venäjän tiedusteluun. Valko-Venäjän energiasektori ja talous ovat lisäksi käytännössä täysin riippuvaisia Venäjästä. Näiden realiteettien valossa irtautuminen Kremlin vaikutuspiiristä on liki mahdotonta, johti maata kuka tahansa.

Venäjän kohdalla kysymys näyttääkin olevan lähinnä siitä, millä tavalla se saa parhaiten hyödynnettyä sekaannusta omien tavoitteidensa edistämiseen. Mikäli Lukašenkan asema käy mahdottomaksi ja presidentin tukeminen liian raskaaksi, voi Kreml järjestää verrattain helposti maan johtoon uuden ”luottomiehen”.

Amerikkalainen Institute for the Study of War -ajatushautomo (ISW) varoittaa tästä löytyvässä analyysissään, että Kreml pyrkii ennen kaikkea kiristämään heikkoa Lukašenkaa edistämään Venäjän ja Valko-Venäjän valtioliittoa. Pitkään Vladimir Putinin asialistalla ollut kehitys on takellellut aiemmin Lukašenkan vitkuttelun vuoksi.

ISW huomauttaa Kremlin antaneen ymmärtää Mihail Mishustinin tapaamisen jälkeen, että Valko-Venäjän presidentti on nyt suostunut viemään valtioliittoa syventävät sopimukset maaliin. Allekirjoituksia on määrä tehdä Putinin ja Lukašenkan pian edessä olevassa tapaamisessa.

Valtioliiton syventämisen lisäksi Kreml pyrkii mitä todennäköisimmin hankkimaan myönnytyksiä, jotka auttavat sitä lisäämään sotilaallista läsnäoloaan Valko-Venäjällä. Uudet venäläiset tukikohdat ja venäläisjoukkojen vapaa liikkuvuus maan alueella muuttaisivat merkittävästi alueen voimatasapainoa ja tekisivät Suwalkin käytävän puolustamisesta Natolle merkittävästi nykyistä vaikeampaa.

