Venäjän valtionmedia väittää Ukrainan tuhonneen Mariupolin

Asovanmeren rannikolla sijaitsevassa saarrettussa Mariupolin kaupungissa on käyty viime viikkoina rajuja taisteluita, joiden myötä suurin osa kaupungista on raunioitunut.

Venäjän joukot ovat pommittaneet tykistöllä ja lentokoneilla useita sairaaloita sekä siviilien pommisuojana toiminutta teatterirakennusta. Evakuointisaattueita on tulitettu toistuvasti.

Varapormestari Sergiy Orlov sanoi jo maaliskuun 2. päivänä, että venäläisjoukkojen tykistö oli tuhonnut erään asuinalueen lähes kokonaan 15 tuntia kestäneellä pommituksella. Satelliittikuvien perusteella ainakin 80–90 prosenttia Mariupolin asuinrakennuksista on vaurioitunut. Punainen Risti on kuvannut Sky Newsin mukaan tuhoja ”apokalyptisiksi”.

Ainakin 3 000 siviilin arvioidaan kuolleen. Puolan presidentti Andrzej Duda on verrannut 430 000 asukkaan kaupungin kärsimiä tuhoja Varsovaan vuonna 1944.

Alueen taisteluissa on ollut mukana Venäjän 41. ja 8. armeijan yksiköitä, laivaston 810. prikaati, separatistijoukkoja ja tšetšeenitaistelijoita. Mariupolia puolustavat ISW-ajatuspajan mukaan Ukrainan maavoimien 10. prikaati, laivaston merijalkaväen 36. prikaati sekä Azov-pataljoona ja muita kansalliskaartin joukkoja.

Venäjän valtiollisessa mediassa tapahtumista on esitetty hyvin erilainen versio. Kanava 1:n eli Pervyi kanalin lähetyksessä tuhoista syytettiin ”ukrainalaisia nationalisteja”.

– Nämä ovat toki surullisia kuvia. Hyytävä näkymä. Perääntyessään nationalistit yrittävät hävittää kaupungin maan tasalle. Nämä ovat asuinalueita, taloja. Näemme jopa savua tuolla jossain, ajankohtaisohjelman juontaja Olesya Loseva sanoi.

Toinen juontaja vastasi, että vastaavia näkymiä ”ei voi katsoa rauhallisena”.

Venäjä on toistuvasti väittänyt perättömästi Ukrainan tuhonneen itse omia kaupunkejaan. Muun muassa Harkovan keskusaukiolle osuneen raketin tai ohjuksen sanottiin olleen Ukrainan yritys lavastaa Venäjä syylliseksi tapahtumiin.

I’ve been trying to avoid posting images of the destruction in Ukraine but this obliteration of Mariupol by the Russian troops needs to be out there. 90% of the city is gone. Duda said it looks like Warsaw in 1944 and it does. pic.twitter.com/G1tRZzhMF0

— Bakhti Nishanov (@b_nishanov) March 23, 2022