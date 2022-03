Venäjän valtion televisio: Ukraina tuhosi Harkovan itse

Venäjän valtion mediassa väitetään, että venäläisten rankan tulituksen kohteena jo päiviä olleen Ukrainan Harkovan kaupungin keskusaukion tuho onkin Ukrainan asevoimien tekosia.

Venäjän valtion energiajätti Gazpromin omistama NTV kertoi uutislähetyksessään, että ”asiantuntijoiden mukaan Ukrainan armeija iski Harkovan kaupungintaloon raketinheittimillä tai ohjuksilla”.

Todellisuudessa Harkovan kaupungintalo ja kaupungin tunnettu Vapauden aukio tuhottiin Venäjän ohjusiskulla. Hyökkääjä on kohdistanut kaupunkiin ankaraa raketti- ja ohjustulta. Venäjän epäillään käyttäneen kaupunkia vastaan myös rypäleaseita.

Harkovan suurkaupungin tulitus on kohdistunut siviilikohteisiin ja iskuissa on kuollut useita kymmeniä siviilejä ja haavoittunut satoja. Venäjän iskut ovat tuhonneet esimerkiksi päiväkodin ja yliopiston rakennuksen ja useita asuinkerrostaloja.

Venäjä on yrittänyt jo pitkään vallata strategisesti tärkeää Harkovaa. Sen valloitus tai kiertäminen auttaisi venäläisjoukkoja saartamaan Itä-Ukrainan kontaktilinjan ukrainalaisjoukkoja.

Venäjällä hyökkäys Ukrainaan esitetään julkisesti yhä ”erikoisoperaationa”, jonka mittakaavaa vähätellään. Virallinen Venäjä on vaiennut niin hyökkääjän suurista tappioista kuin ukrainalaisiin kaupunkeihin kohdistuneista iskuistakin.

