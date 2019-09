Venäjän valtion median kuva paljasti salatun sukellusveneen

Belgorodin ominaisuudet on pyritty pitämään visusti salassa.

Venäjän valtion omistama TASS-uutistoimisto on julkaissut reportaasin ja sarjan kuvia viimeisestä Venäjän laivaston käytössä olevasta Typhoon-luokan ydinsukellusveneestä. Hienoihin kuviin kylmän sodan ajan legendaarisesta sukellusveneestä on kuitenkin pujahtanut jotakin vielä mielenkiintoisempaa. Sukellusveneasiantuntija H.I Suttonin mukaan erään kuvan taustalla (alla ylhäällä oikealla) nimittäin komeilee ensi kertaa pinnalla kuvattuna Venäjän laivaston tuliterä Belgorod-ydinsukellusvene.

Belgorodia on kutsuttu Venäjän salaisimmaksi sukellusveneeksi ja sen tarkat ominaisuudet on pyritty pitämään visusti salassa. Alus otettiin juhlallisesti Venäjän laivaston käyttöön huhtikuussa. Seremoniassa valtaosa aluksesta oli peitetty ja yleisölle näytettiin vain pieni osa sen perästä.

Belgorod on maailman pisin sukellusvene. Sen pohjana on käytetty rakentamisvaiheessa kesken jääneen neuvostoaikaisen Oscar II -ohjussukellusveneen runkoa. Ennestään valtavaa venettä on kuitenkin jatkettu vielä noin 20 metriä. Lisätilaa tarvitaan sukeltajien ilmalukkoja sekä erilaisia sukellusrobotteja ja muita tiedustelutehtäviin tarvittavia kuormia varten. Joidenkin lähteiden mukaan Belgorod saattaa myös kyetä toimimaan ydinkäyttöisen erittäin syvälle sukeltavan Losharik-vakoilusukellusveneen emoaluksena. Belgorod aiotaan varustaa Venäjän kohutuilla itsenäisillä erittäin pitkän kantaman Poseidon-torpedoilla. Suurella ydinkärjellä varustettu Poseidon on suunniteltu ydinsodan niin sanottuun toiseen iskuun.

H.I Sutton kertoo kuvahavainnosta artikkelissa kotisivuillaan. Hän on julkaissut myös suurennoksen taustalla näkyvästä Belgorodista. Sutton huomauttaa veneestä julkaistujen virallisten kuvien olevan erittäin rajattuja ja näyttävän vain veneen perää.

– Valtaosa Belgorodin saloista on sen etuosassa, joka kätkee mannertenvälisen ydinkäyttöisen Poseidon-ydintorpedon. Muut arkaluontoiset yksityiskohdat liittyvät syvälle sukeltavan ydinkäyttöisen AS-31 (AS-12) Losharik-pienoissukellusveneen telakoitumisasemaan, Sutton arvioi.

Hänen mukaansa kuva valottaa lisää monia aluksen yksityiskohtia. Esimerkkinä mainitaan rungon etuosan poikkileikkaus ja keulan muoto.

– Nämä vihjaavat sisäjärjestelyistä etenkin Poseidonia koskien.

Атомные подлодки конструктора Сергея Ковалева занесены в

Книгу рекордов Гиннесса как самые большие в мире. Накануне 100-летия со дня рождения Сергея Никитича наши журналисты впервые побывали на одном из шести созданных им морских гигантов:https://t.co/l9vNvDhFRS pic.twitter.com/SbEhbV6qzI — ТАСС (@tass_agency) August 16, 2019